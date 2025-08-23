Adolescente desfigura a dueño de cevichería dentro de comisaría

FAMILIARES SEÑALAN QUE POLICÍAS NO REVISARON AL MENOR QUE LLEVABA UN CUCHILLO OCULTO

Tras una gresca entre jaladores de restaurantes, fueron conducidos a dependencia en Huancayo

Joan Águila, dueño de una cevichería en Huancayo, terminó desfigurado tras ser atacado por un menor dentro de la comisaría de El Tambo.

Ambos habían sido intervenidos luego de una gresca entre jaladores de restaurantes y trasladados a la dependencia policial. Lo que debía ser una diligencia de control se convirtió en un intento de homicidio. Dentro de la sede, el adolescente sacó un cuchillo que llevaba oculto y se abalanzó contra el comerciante, sorprendiendo a los efectivos presentes.

Águila sufrió cortes en el rostro y el cuello en pleno ingreso de la madre del agresor a la Sección de Investigación Criminal. El empresario relató que tuvo que lanzarse al piso para salvar su vida: “Me cortó en el cuello, en la cara, en la frente. Fue un ataque brutal”.

Familiares y testigos denunciaron que la agresión pudo evitarse. Indicaron que advirtieron a los policías sobre la presencia del arma blanca en poder del menor, pero no se realizó la revisión correspondiente. La PNP alegó que, al ser adolescente y presunto agraviado, no se aplicó registro personal.

Leer también [Municipalidad de Surco recuperó más de 1300 metros cuadrados de importante avenida en Monterrico Chico]

La justificación policial generó indignación. Comerciantes de la zona recordaron que no era la primera vez que el adolescente protagonizaba hechos violentos y señalaron que recientemente habría salido de un centro juvenil de rehabilitación.

El ataque dejó graves secuelas en Águila, quien permanece en recuperación. Su familia exige justicia y reclama mayor rigurosidad en los protocolos de seguridad dentro de las dependencias policiales. El adolescente permanece detenido e investigado por homicidio en grado de tentativa y lesiones graves.