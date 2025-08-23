Subcomisión anuncia suspensión de todas las denuncias constitucionales contra Dina

TALES COMO LA «DESACTIVACIÓN» DEL EFICCOP, EL CASO RÓLEX Y LAS MUERTES EN LAS PROTESTAS SOCIALES QUE INICIARON EN 2022

Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), anunció ayer que han quedado suspendidas un promedio de 15 denuncias constitucionales interpuestas por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Según indicó Camones Soriano, la decisión se toma tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional que dispuso que se suspendan investigaciones fiscales contra la jefa de Estado y delimitó los alcances del artículo 117 de la Constitución respecto a las investigaciones al titular de la Presidencia.

«Nosotros somos respetuosos de las decisiones de los fallos del Tribunal [Constitucional] y del Poder Judicial. En este caso existe un fallo del TC que ordena suspender todo tipo de investigaciones. Ojo, no solamente en la SAC, también en el Ministerio Público«, resaltó la congresista de APP.

“En ese sentido, nosotros estamos acatando ese fallo y hemos comunicado la suspensión de todas las investigaciones en las cuales la presidenta en ejercicio se encuentra como denunciada. Todo tipo, todas las denuncias que hayan sido presentadas en esta subcomisión”, agregó.

Cabe resaltar que el referido fallo del TC dispone la suspensión de las investigaciones contra la presidenta que fueron objeto de la demanda competencial presentada por el procurador del Ejecutivo, tales como la «desactivación» del EFICCOP, el caso Rólex y las muertes en las protestas sociales que iniciaron en 2022. El máximo intérprete de la Carta Magna alegó que tales diligencias están «viciadas de incompetencia» y que pueden proseguir cuando Boluarte concluya su mandato.