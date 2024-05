AFP: ¿Qué hacer si aún no puedes presentar tu solicitud de retiro?

CONOCE LAS RAZONES POR LAS QUE TU PEDIDO, HASTA POR 20,600 SOLES, ESTARÍA SIENDO IMPROCEDENTE

Desde el 20 de mayo último los afiliados al Sistema Privado de Pensiones vienen realizando sus solicitudes para el desembolso de sus fondos ante las administradoras de fondos de pensiones (AFP), hasta por 20,600 soles.

Quizás en este momento estás siendo preso de los nervios o de la ansiedad, porque a pesar de que eres o has sido afiliado a estos fondos, no estás pudiendo hacer uso de tu derecho a pedir este dinero. Las dudas te han asaltado y temes no cumplir los proyectos que te has propuesto con este monto.

Tranquilo. Acá te explicamos cuáles pueden ser algunas de las razones por las que no puedes presentar tu solicitud AFP:

