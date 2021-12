Aida Martínez se hace rejuvenecimiento vaginal

La modelo sorprendió a todos en sus redes sociales al anunciar que estaba a punto de someterse a un procedimiento, un rejuvenecimiento vaginal. Aida Martínez no tuvo roche y se animó a etiquetar a la persona que le

Iba a realizar el tratamiento.

Todo indicaría que se habría tratado de canje, de igual manera Aida no perdió la oportunidad de recomendarles el procedimiento a sus seguidores, argumentando que para ella era una muy buena alternativa por que hace unos meses se convirtió en madre y ahora sufre de incontinencia urinaria.

“Chicas, no se asusten, no pasa nada; esto lo hago porque he sido mamá como muchas saben y porque tengo incontinencia urinaria. Estoy contando mis intimidades, pero no me da roche porque a cualquier mujer le pasa, a cualquier mamá le pasa, es lo más normal”, señaló la modelo.