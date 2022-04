Al menos 6 muertos y 10 heridos dejó tiroteo en California

Al menos seis personas han muerto y diez resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en el centro de Sacramento, la capital de California, según ha informado la policía. “Los agentes han localizado múltiples víctimas. Es una situación muy trágica”, ha dicho el domingo la jefa de la policía, Katherine Lester, sobre el incidente registrado alrededor de las dos de la mañana.

PERSONAS HUYERON POR LAS CALLES DESPUÉS DE ABRIRSE FUEGO EN UNA ZONA DE BARES Y RESTAURANTES

Se trata del último tiroteo masivo en Estados Unidos, donde las armas de fuego causan unas 40.000 muertes al año, incluidos suicidios, según el sitio web Gun Violence Archive. La violencia armada golpea nuevamente al estado más poblado de Estados Unidos a pesar de ser la entidad con las leyes más estrictas para la tenencia de armas.

Testigos del incidente han señalado a The San Francisco Chronicle que el tiroteo siguió a una pelea originada tras el cierre de los bares en una de las zonas más concurridas de Sacramento. A través de Twitter, la policía pidió a los residentes que no se acercaran al lugar y también ha dado una actualización con el número de muertos y heridos. Las fuerzas del orden siguen buscando al tirador, que no ha sido identificado y se encuentra prófugo.

Quienes frecuentaban el popular sitio de la vida nocturna, muy cerca de la arena Golden 1, la casa de los Sacramento Kings de la NBA, grabaron vídeos en los que se ve a gente corriendo buscando refugio mientras se escucha el sonido de disparos. “Parece que mucha gente inocente perdió la vida esta noche”, dijo a la prensa local una mujer que aguardaba junto al cordón policial a la identificación de los fallecidos. Temía que su esposo se encontrara entre las víctimas.

“El aumento de la violencia armada es el azote de nuestra ciudad, estado y nación y apoyo las acciones necesarias para reducirla”, ha escrito en Twitter el alcalde de la capital, Darrell Steinberg. El político aseguró que aún estaban a la espera de mayores detalles sobre el incidente. Este se ha convertido en el peor tiroteo masivo de la región desde el ocurrido en mayo pasado, cuando un extrabajador del servicio de trenes mató a nueve compañeros y después se suicidó en San José, a 190 kilómetros de Sacramento.

Tres cuartas partes de todos los homicidios en Estados Unidos se cometen con armas de fuego. En 2020, se vendieron más de 23 millones de armas, una cifra récord, y otros 20 millones en 2021, según datos compilados por el sitio web Small Arms Analytics, informa la agencia France Presse. Ese número no incluye las denominadas armas “fantasma”, que se venden desarmadas y carecen de números de serie, por lo que son muy apreciadas en los círculos criminales. En junio de 2021, un 30% de los adultos estadounidenses dijeron poseer al menos un arma, según una encuesta de Pew.

Una escena “caótica”

El activista comunitario Barry Accius llegó a la escena alrededor de las 2:30 am tras recibir la llamada de un miembro del ayuntamiento sobre el tiroteo, según dijo a la estación KXTV, afiliada a ABC.

“Fue horrible”, expresó.

“Tan pronto como llegué se veía la caótica escena, la policía en todos lados, víctimas con sangre sobre sus cuerpos, gente gritando, llorando, preguntando por sus hermanos. Las madres lloraban e intentaban identificar a sus hijos”.