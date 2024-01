Alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez, destina 150,000 soles para pagar “propina a voluntarios”

El periodista Manuel Rivera, director de “Callao al Día”, denunció la presunta irregularidad en cuanto al uso del presupuesto municipal en el distrito del Callao

Por: Andrés Aparicio

En declaraciones para el diario La Razón, Manuel Rivera, director del portal digital “Callao al Día”, sostuvo que, de acuerdo a un informe oficial de Transparencia Económica el alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez, gastó 149,729 soles en pagos a “Propinas a Voluntarios” con el presupuesto ejecutado durante el 2023.

Asimismo, Rivera espera obtener las apreciaciones al respecto del burgomaestre para que pueda especificar a qué personas se refiere con “voluntarios”, qué cargo ocuparon dentro de la municipalidad y qué labor llevaron a cabo para ser beneficiados con este monto, así como desde cuándo empezó a funcionar este rubro para ser prioridad dentro del presupuesto en la gestión.

¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra el alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez?

En una entrevista que realizaba al congresista Enrique Wong, más allá del análisis nacional, comentamos temas referidos a los gobiernos municipales en el Callao. Entonces presentamos una denuncia contra el alcalde del distrito de Mi Perú por un gasto bajo el concepto de “Propinas a voluntarios”. Según el documento oficial de Transparencia Económica, donde aparecen todos los rubros en los que gastó durante el 2023, resalta ese concepto el cual no está estipulado. El gasto fue de casi 150,000 soles. Por lo tanto, la denuncia es para que el alcalde responda quiénes son esos voluntarios que se beneficiaron con dicho dinero.

¿Intentó comunicarse con la municipalidad de Mi Perú para obtener las declaraciones del alcalde?

Lastimosamente después que hice pública la denuncia, aparecieron al día siguiente en las redes sociales portadas con el medio que manejo (Callao al Día) y mi foto, afirmando que gano 10,000 soles en la municipalidad de Carmen de la Legua. Es una forma de amedrentarme para que no persista en la denuncia. Además, el alcalde a las 3:00 pm del 15 de enero iba manifestarse en un medio de comunicación regional, aclarando el tema. Sin embargo, no se presentó porque sabía que yo estaba esperando que responda para tener en cuenta lo más importante.

¿Entonces considera que han iniciado una campaña en su contra para desprestigiar su imagen profesional?

Sí, me siento presionado por esta gente. En redes sociales y a través del WhatsApp me envían portadas. El alcalde de seguro tiene un asesor que se encarga de hacer sus “troles” y piensa que todavía puede controlar o asustar a los medios que denunciamos las posibles irregularidades que hay en la gestión. Me llaman para que no siga con el tema. Allí evidencio que el alcalde tiene algún temor porque solo estoy solicitando que manifieste quiénes son estos “voluntarios” beneficiados con estos casi 150,000 soles.

¿Anteriormente el alcalde estuvo involucrado en sucesos similares?

Sí, había denunciado el año pasado, en el mes de junio, sobre un gasto de casi 5 millones de soles en pagos a terceros cuando su presupuesto inicial fue de 8 millones. Sin embargo, ya había gastado 5 millones hasta junio. Por ello mi pregunta era, ¿cómo hará para pagar a su personal si le quedaban 3 millones de soles? Otra pregunta que me hice fue, ¿existirá un despido masivo porque no tendrá presupuesto? Pero no. Pidió una ampliación de casi 10 millones de soles y al finalizar el año (2023), en ese documento (Transparencia Económica), también dice que devolvió esa cantidad. Osea pidió una ampliación y devolvió el mismo monto al MEF. Entonces para qué va a pedir un dinero si no lo va a utilizar.

¿Qué escenario ve a futuro en caso se continúe con este acontecimiento?

Espero que la Contraloría pueda hacer su trabajo. No necesita que los medios de comunicación estemos denunciando. Hay mucha lentitud en la Contraloría para que haya un trabajo realmente de fiscalización. Si bien es cierto no se puede sancionar, al menos para que se pueda transparentar este concepto que no existe en ningún lado: “Propinas a voluntarios”. ¿Cuándo lo inventaron? No lo sé. No obstante, se debe pedir explicación a la municipalidad de por qué se ha creado dicho concepto.