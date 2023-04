Alcalde Ulises Villegas niega que su empresa haya dejado una obra inconclusa

Fiscal acusa a Villegas y a otros involucrados por los delitos de colusión y defraudación al Estado

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, negó que la empresa Udel Group Constructores y Servicios Generales E.I.R.L, de la que fue representante, haya dejado inconclusa una obra civil en el AA.HH. San Camilo en el distrito de Independencia el 2017, como se señaló en la edición del 13 de abril.

Señaló que “es totalmente falso que la obra ejecutada en el AA HH San Camilo de Independencia haya quedado inconclusa, por cuanto la empresa contratista sí concluyó con la ejecución de la totalidad de la obra” y que “el mismo municipio emitió una carta en la que acepta que el proyecto fue concluido satisfactoriamente”.

Asimismo, precisa que “es totalmente falso que la empresa ganó la licitación del proyecto el 2017 con una serie de anomalías administrativas por parte de la Municipalidad de Independencia”.

Sobre la acusación fiscal en su contra por colusión, por la que pide seis años de prisión, Villegas confirmó la existencia del proceso, pero dijo que se basa en “meras conjeturas derivadas de funcionarios que sin contar con la experiencia correspondiente, señalaron la existencia de presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de la obra antes citada; téngase en cuenta que el proceso de investigación aún se encuentra vigente en una fase del proceso penal denominado Etapa Intermedia, en la cual por medio de debate entre las partes procesales, un Juez evaluará si se ha acreditado suficientemente la existencia de un hecho punible”.

Villegas señala que en el informe del 13 de abril se publicaron tres imágenes de documentos judiciales que pertenecen a otros procesos que no tienen que ver con el caso en cuestión, por lo que en esta edición presentamos los documentos correctos en los que el Ministerio Público solicita seis años de prisión en su contra.

POSICIÓN FISCAL

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios Lima Norte en el expediente N.° 4059-2020, acusa a Villegas y a otros involucrados por los delitos de Colusión y defraudación al Estado, y agrega que “analizados los hechos, cargos imputados y los elementos probatorios existentes respecto al acusado, se tiene como marco punitivo previsto el delito de colusión agravada un pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años”.

Basándose en que “el 31 de julio de 2019, la Oficina de Control Institucional de la municipalidad, emitió el informe de Auditoria n° 010-2019-2-2181, respecto a la obra mencionada, en el cual se concluyó que: a) la recepción de la obra se realizó el 25 de julio de 2017 a pesar de no encontrarse concluida; b) el mismo día se realizaron todos los actos administrativos para la recepción de la obra (inusitada celeridad); c) el haber otorgado conformidad a la obra sin que haya concluido y no haber observado las deficiencias constructivas generó perjuicio patrimonial al Estado ascendente a la suma de S/ 274,177.

Además, explica que “en cuanto a las deficiencias constructivas, en el informe de auditoría, se precisó que la obra no había sido realizada de acuerdo al expediente técnico, puesto que, a 2 años de su construcción, presentaba baches, piel de cocodrilo, rugosidades, irregularidad y escases de asfalto, deficiencias que acreditan que no se realizó el “Ensayo de límite de consistencia”, entre otras faltas. Sin embargo, la obra se recepcionó y liquidó sin observaciones”.

DEFICIENCIAS

Posteriormente, señala que “a mérito de las deficiencias constructivas y pago en exceso realizado al contratista (S/ 30,591.65), advertido en el Informe de Auditoria n° 010-2019-2-2181, la comuna de Independencia mediante Carta N° 119-2019-SGL-GAF-MDI comunicó a la empresa contratista representada por Ulises Villegas y solicitó la subsanación de las deficiencias y observaciones. La empresa desde el 19/09/2019 hasta el 13 de febrero de 2020 remitió diversas cartas, simples y notariales, a la entidad solicitando informes complementarios, reuniones o entrevistas con diversos funcionarios públicos e inspección en el lugar de la obra; motivo por el cual, la entidad, en esta última fecha, programó, para el 19 de febrero de ese mismo año, a las 10:00 horas, una inspección en el lugar de la obra, con participación de representantes de la MDI y de la empresa contratista , la cual no se realizó.

No obstante, a pesar que no se realizó la inspección, la empresa contratista, según explica la Fiscalía, “en un reconocimiento tácito de las deficiencias constructivas”, mediante Carta N° 023-2020-MDI/UDEL de fecha 23 de febrero de 2020, solicitó a la MDI que se designe un supervisor y se otorgue el plazo de 10 días para realizar los trabajos de levantamiento de observaciones.

En cuanto a la segunda observación (pago en exceso ascendente a la suma de S/ 30,591) la empresa contratista, el 11 de marzo de 2020, reconociendo el pago en exceso, remitió a la MDI el cheque certificado no negociable n° 47164967 del banco Scotiabank de fecha 11 de marzo de 2020”.

IMPUTACIONES

En imputaciones Especificas, la Fiscalía continúa señalando que los funcionarios de la Municipalidad de ese momento, “mediante concertación con los interesados Ulises Villegas y Rubén Dante Jiménez Gómez, defraudaron patrimonialmente al Estado, en la fase de ejecución del contrato de obra n° 001-2017-SGL-GAF/MDI” con la suma mencionada.

“Porque, además de otros involucrados, el imputado Ulises Beltrán Villegas Rojas en su condición de representante legal de la empresa contratista, también el mismo 25 de julio de 2017, se constituyó a la zona de la obra y suscribió el Acta de recepción de Obra, en la cual se precisó que la obra estaba concluida al 100% y que no había ningún tipo de observación”, agrega.

Finalmente, insistimos en nuestro pedido para entrevistar a Ulises Villegas, a fin de que el público conozca de manera directa sus descargos ante la denuncia de la Fiscalía.