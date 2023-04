Alcaldesa Delia Castro : “En SJM estamos fortaleciendo el tema de seguridad ciudadana”

“Estoy reflotando economía de la Municipalidad”, afirma burgomaestre.

Pablo Carranza Espinoza

La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro Pichihua es como toda mujer peruana: luchadora, idealista y empoderada. Sin embargo, tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros, que es la de dirigir los destinos de uno de los distritos más grandes y complejos de Lima Metropolitana.

En entrevista con el diario La Razón, explicó cuáles son sus objetivos en el corto y mediano plazo en la comuna que dirige, la cual, según expresó, cuenta con el mejor equipo técnico.

¿Qué balance tiene de los tres primeros meses de su gestión municipal?

Han sido unos meses muy ajetreados por la coyuntura política, los desastres climatológicos y el pésimo estado en que encontramos las finanzas de la municipalidad. Tenemos que afrontar una deuda que supera los 30 millones, una infraestructura muy por debajo de lo que se necesita, como, por ejemplo, en autos para los cuerpos de Serenazgo, Fiscalización y Transporte; camiones para el recojo de los desperdicios, y otras falencias a nivel administrativo. Sin embargo, con nuestro equipo estamos asentando bien el terreno para poder cumplir con nuestras metas.

¿Cuáles son los objetivos principales tiene su gestión?

Gobernar un distrito con tantos problemas complejos y diversos como San Juan de Miraflores no solamente obliga a tener una mirada política y administrativa, sino también humana. En los cerros de San Juan de Miraflores hay personas que sufren la pobreza y la escasez de muchos recursos de primera necesidad. Por la contingencia de las lluvias del Ciclón Yaku, tuvimos que llevar elementos de construcción para fortalecer las viviendas, pero también alimentos y frazadas. Mi distrito no tiene quebradas, pero si hay construcciones informales ubicadas en territorios que no son aptos para vivir.

La sociedad peruana es muy machista, ¿ha tenido problemas en la arena política por ser mujer?

Cada vez más la cuota de género va creciendo, pero todavía hay personas escépticas que creen que porque una es mujer no tiene el carácter y el temple necesarios para liderar un grupo multidisciplinario de funcionarios como el que tenemos en una municipalidad tan grande como SJM, pero yo he demostrado que el género no tiene nada que ver y estoy reflotando la economía de la comuna. También tengo cuestionamientos por mi formación de enfermera, pero no me hace falta un título de economista o administrador, porque las enfermeras cumplimos orgullosamente un rol muy importante en la sociedad, que muchas veces nos da la experiencia para solucionar dificultades muy difíciles.

Hábleme de los tres ejes principales de una gestión municipal: seguridad ciudadana, transporte público y limpieza de las calles.

Como le repito, encontré una municipalidad en la quiebra institucional y financiera, las calles del distrito estaban llenas de basura, los contenedores rotos, los autos malogrados y hasta sin gasolina. La administración pasada nos dejó un camino muy cuesta arriba, pero con los pocos recursos que teníamos y con los que estamos consiguiendo, estamos reflotando el servicio ciudadano de esos tres ejes y recuperando la presencia municipal. En materia de seguridad ciudadana teníamos 10 autos para 24 km cuadrados de territorio, pues bueno hacemos malabares para darle seguridad al vecino; en limpieza de calles los camiones no eran los suficientes.

¿Cómo la ha recibido el vecino sanjuanino?

Como yo siempre digo, uno se tiene que ganar al ciudadano con su trabajo y esfuerzo, cuando el poblador ve un servicio adecuado rápidamente le da a uno su aprobación, por eso desde que comenzamos esta gestión hemos hecho todo lo posible por recuperar la presencia de la autoridad, porque antes de nosotros la municipalidad estaba ausente y el vecino no la respetaba. Y estoy segura que en el futuro será mejor aún. Estamos reestableciendo una relación con la población. Mi sueño es hacer la mejor gestión posible por mi distrito.