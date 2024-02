Alcohol, cocaína y prisión, la vida de Lindsay Lohan

ASÍ TIRÓ LA ACTRIZ SU VIDA POR LA BORDA PARA LUEGO RECUPERARLA

Era una de las niñas prodigio con mayor proyección internacional, sus participaciones en películas de Disney llevaron su carrera al estrellato, pero Lindsay Lohan (37) decidió tirar su futuro por la borda a causa de los estupefacientes y el alcohol. Hace 25 años, la actriz triunfaba con la comedia “Tú a Londres y yo a California” (2008), donde compartía protagonismo con Dennis Quaid y Natasha Richardson, fallecida en un accidente de esquí en 2009, dejando viudo a Liam Neeson (71). Cuando rodó la película tenía 12 años.

Tras trabajar con Jamie Lee Curtis, Mark Harmon, Chris Pine y Meryl Streep, a partir de 2007 empezó a tener serios problemas cuando la detuvieron un par de veces por conducir bajo los efectos del alcohol, además de estar en posesión de pequeñas cantidades de cocaína. Tras pasar unas horas en prisión estuvo en libertad condicional durante cuatro años con el fin de remediar su problema con la bebida, pero faltó a una de las clases para ir al Festival de cine de Cannes, por lo que le condenaron a pagar una multa de 100.000 dólares. También le pusieron un brazalete que controlaba su nivel de alcohol que, obviamente, traspasó en una fiesta, por lo que fue sentenciada a tres meses de prisión, de los que solo cumplió dos semanas.

A nivel laboral las cosas tampoco iban demasiado bien. El director de “Las reglas de Georgia” (2007) le mandó una carta en la que prometía iniciar acciones legales por llegar tarde a los rodajes o, simplemente, por no acudir. En una de esas líneas, el realizador admitía que “somos conscientes de que tu vida nocturna es la verdadera razón de tu supuesto agotamiento”. Durante su participación en varios capítulos de la serie Glee en 2010 se quejaban porque también llegaba con muchas horas de retraso, estaba malhumorada y no se sabía el guion. En su participación en Saturday Night Life en 2012 tuvieron que ponerle tarjetones porque no se sabía su participación de memoria; en “Tentaciones oscuras” (2013) también esquivó varios días de rodaje y durante un representación teatral londinense adujo sentirse mal cuando en Instagram se lo estaba pasando en grande en una fiesta.

Leer también [Melissa Klug habría perdonado a Jesús Barco]

También ha sido amiga de lo ajeno. Entre 2011 y 2017 fue acusada de varios robos. Pidió prestadas unas joyas para una sesión de fotos tras imprimir su tarjeta de crédito como garantía, pero ésta fue cancelada y las piezas nunca fueron devueltas; a un amigo le robó un Rolex de 35.000 dólares, su ex novio Igor Tarabasov le acusó de sustraerle bienes por 30.000 dólares e incluso se le acusó de robar 100.000 dólares en joyas, pero ese caso fue desestimado.