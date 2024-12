Alejandro Hohberg deja las filas de Sporting Cristal

Después de cuatro temporadas en Sporting Cristal, Alejandro Hohberg ha decidido rescindir su contrato con el club rimense. El volante, que tuvo un paso destacado especialmente en 2022 y 2023, cambiará de aires y su próximo destino será Sport Boys.

Alejandro Hohberg, de 33 años, no logró consolidarse en Sporting Cristal y, tras cuatro temporadas con la institución rimense, ha decidido despedirse del club. El volante rescindió su contrato con el equipo celeste en busca de nuevos retos en su carrera. Aunque aún no se ha oficializado, todo apunta a que Hohberg se convertirá en nuevo jugador de Sport Boys, donde buscará la continuidad que no pudo obtener en el Rímac durante el 2024. Cabe recordar que el ‘Enano’ también ha tenido pasos por otros grandes clubes del fútbol peruano, como Alianza Lima y Universitario de Deportes.

¡Gracias por todo Ale! Alejandro Hohberg rescindió su contrato con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2021. Te agradecemos tu esfuerzo y profesionalismo en estos años con la gloriosa Celeste. ¡Muchos éxitos!”, indicó.

Alejandro Hohberg fue un jugador clave en Sporting Cristal, especialmente durante su segunda (2022) y tercera (2023) temporada. En 2023, destacó al marcar 11 goles y registrar cinco asistencias en 32 partidos de la Liga 1. Sin embargo, en 2024 su rendimiento bajó y no fue considerado por los técnicos Enderson Moreira y Guillermo Farré. Su último partido con la camiseta ‘celeste’ fue en agosto, en la victoria 4-0 sobre UTC.

Actualmente, Hohberg ha iniciado negociaciones con Sport Boys y, según informa L1 MAX, ya habría llegado a un acuerdo con el club. De concretarse, el mediocampista se convertiría en uno de los pocos futbolistas en haber jugado en los grandes clubes del fútbol peruano: Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys. Además, su carrera incluye pasos por otros equipos como César Vallejo, San Martín, Melgar, Torque y Rentistas de Uruguay.