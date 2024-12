Juegos Bolivarianos 2024: Perú segundo en posición del medallero

Con la medalla de bronce de Arnol Montañez desde la sede Legado Costa Verde y preseas doradas en otras disciplinas.

Con un total de seis medallas de oro en Muay Thai, cinco en Taekwondo, dos más en Billar, así como dos preseas doradas en atletismo y una en levantamiento de pesas, el ‘Team Perú’ se consolida en la segunda posición del medallero general de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Estos logros reflejan el constante crecimiento deportivo de Perú en diversas disciplinas, destacándose en el ámbito internacional y reafirmando el talento y esfuerzo de sus atletas.

El pundonor de Luis Olivares, Matteo Celi, Joaquín Fernández y Eduardo Alarcón en Muay Thai, desde el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes en Huamanga, se fusionó este fin de semana con la resiliencia de Arnol Montañez en BMX Freestyle, quien desde la sede Legado Costa Verde logró apoderarse de la presea de bronce. Este logro fue clave para posicionar a Perú como el segundo mejor país en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024.

Con un total de 38 medallas (16 de oro, 9 de plata y 13 de bronce), Perú se destaca en el certamen que se desarrolla simultáneamente en Ayacucho y Lima, como parte de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Ayacucho.

“No me salió la última ronda, pero me quedo con la satisfacción de la medalla de bronce. Me alegra ver a mi país alentándonos, porque estamos creciendo. La gente está con nosotros y tenemos que seguir avanzando”, afirmó Arnol Montañez

En la categoría femenina del Bmx Freestyle, brilló la olímpica colombiana Queen Villegas (primer lugar), ubicándose en la primera posición, por encima de su hermana Lizsurley Villegas (tercer puesto).

“Es significativo representar a Colombia, junto a mi hermana. Estamos orgullosas de lo conseguido hasta el momento. Nos han tratado muy bien en Perú, les agradecemos por tan buen recibimiento”, coincidieron las hermanas Villegas