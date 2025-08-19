Alejandro Toledo llora y pide internarse en una clínica

ASEGURA QUE SU ESTADO DE SALUD ES “DELICADO” POR UN CUADRO DE SANGRADOS INTERMITENTES

El expresidente Alejandro Toledo solicitó ayer a la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional su traslado a una clínica de Lima debido a su “delicado” estado de salud, que, según indicó, se agravó en los últimos días por un cuadro de sangrados intermitentes.

El exgobernante, quien por momentos habló con la voz entrecortada, se dirigió al tribunal durante una audiencia relacionada con el proceso que busca revertir la condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, vinculados a los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

“Ahora me encuentro muy complicado de salud”, dijo al señalar que sus problemas médicos no se originaron en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido, sino que ya se presentaban durante su estancia en Estados Unidos. “He logrado algunos síntomas muy complicados, he llegado a 190 grados de presión arterial cardiaca, y tengo un cáncer. Aquí se ha iniciado un proceso de sangrado, tengo un problema serio de ansiedad (…), tomo 16 medicinas diarias”, detalló.

Seguidamente, mencionó que el Tribunal Constitucional ordenó días atrás su traslado a la clínica San Pablo, que cuenta con antecedentes sobre su historial cardíaco, oncológico y psiquiátrico. “Aquí en esta prisión ha comenzado el tema de mis sangrados, que no son continuos”, añadió.

Toledo recordó, además, que presentó un habeas corpus hace dos años sin obtener respuesta. “Me asusta el tema del sangrado y hace dos años presenté un habeas corpus ante el juez de Ate Vitarte y no ha sido atendido. El TC recientemente ha emitido una orden para que me lleven a la clínica”, indicó.

En otro momento, reiteró su inocencia y afirmó contar con pruebas a su favor, las cuales remitirá al tribunal. “Voy a presentar evidencias contundentes de que nunca fui parte de este tramado que han hecho este señor Maiman. (…) Espero que van a resolver mi apelación (…) En Estados Unidos me trataron el cáncer que ahora ha revivido y tengo un nuevo síntoma que es la pérdida de sangre. Por favor, necesito ir a la clínica por mi gravedad de condición de salud”, concluyó.