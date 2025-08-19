Transportistas anuncian paro este 21 de agosto

EXIGEN RENUNCIA DE MINISTROS POR INSEGURIDAD: “NO HAN HECHO NADA POR DAR GARANTÍAS”

La Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú confirmó la realización de un paro de transporte el próximo jueves 21 de agosto en Lima y Callao. Miguel Ángel Palomino, presidente de la organización, informó a Infobae Perú que la medida responde a la falta de resultados en las mesas de diálogo con el Ejecutivo y al aumento de casos de extorsión que afectan a choferes y empresas de transporte.

Palomino explicó que las acciones se coordinan con Martín Valeriano y la Asociación Nacional de Conductores. Según el dirigente, casi el 90% de las empresas del gremio se sumarán a la paralización, mientras que se han articulado esfuerzos con bases sociales y colectivos para respaldar la protesta y visibilizar la inseguridad ciudadana y la inacción de las autoridades judiciales y policiales.

Leer también [Toledo llora y dice presentar cuadro de sangrado severo]

El dirigente enfatizó que la convocatoria de este paro de 24 horas surge del incumplimiento de acuerdos previos, incluyendo el acta del 11 de abril y las reuniones de trabajo que no produjeron resultados concretos. “No han hecho nada por dar garantías al pueblo peruano”, aseguró Palomino, señalando que la criminalidad y las extorsiones continúan afectando a los transportistas y a las empresas.

Asimismo, recordó que las empresas de transporte siguen siendo blanco de extorsiones y que los gremios han buscado de manera constante entablar diálogo con las autoridades para frenar la violencia y la inseguridad en las calles.

Palomino indicó que la medida ha sido organizada en conjunto con diversas asociaciones y gremios del sector, así como con bases sociales y colectivos que se sumarán a la protesta. La coordinación busca consolidar la presión sobre el Estado para exigir cambios en la conducción de la seguridad y la justicia.

Leer también [«Sentencia contra Martín Vizcarra será condenatoria»]

En ese contexto, mencionó la intención de exigir la renuncia de los ministros de Interior y Transportes, además de advertir que si no se implementan medidas efectivas, el gremio podría considerar futuras paralizaciones de mayor alcance.