¡Alianza es una Selección!

Tras la partida de Erick Noriega al Gremio de Porto Alegre, Alianza Lima hizo una rápida movida en el mercado de pases. De acuerdo con la información de Jorge ‘Coki’ Gonzales, periodista de Latina Deportes, el volante Pedro Aquino, seleccionado peruano de 30 años que en los últimos años militó en el fútbol mexicano, será presentado como nuevo refuerzo de Alianza Lima, lo que marcará su regreso al fútbol peruano tras ocho años. Solo falta que Santos Laguna envíe la carta pase para oficializar la operación.

En un inicio, la dirigencia descartó fichar un reemplazo para Noriega, confiando en Jesús Castillo y en Alessandro Burlamaqui, refuerzo para el segundo semestre. Sin embargo, en las últimas horas la postura cambió. El área deportiva, encabezada por Franco Navarro, evaluó la situación y concluyó que era necesario sumar otra alternativa en el mediocampo.

Esto ha llevado a los dirigentes íntimos llamar a los representantes de Pedro Aquino, quien juega en el Santos Laguna de México, para lanzarle una oferta formal por el futbolista peruano para que venga a préstamo. En estos momentos existe una negociación entre ambos clubes a la espera de que lleguen a un término feliz.

Copa Sudamericana

Alianza Lima ya se encuentra en Ecuador tras viajar ayer a Quito, donde este miércoles 20 de agosto, desde las 19:30 horas, enfrentará a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Para dicho partido, Noriega no será la única baja. Alianza Lima tampoco podrá contar con Paolo Guerrero, quien se encuentra lesionado. El ‘Depredador’ intentó volver a la acción en el duelo de ida contra el conjunto ecuatoriano, pero empeoró su situación y ahora deberá esperar volver a su plenitud física para reintegrarse al cuadro ‘íntimo’.