Magaly Medina: “Es una cachetada a la justicia”

AFIRMA QUE NO SE QUEDARÁ DE BRAZOS CRUZADOS TRAS PERDER JUICIO CONTRA JEFFERSON FARFÁN

La periodista Magaly Medina calificó como una sanción desproporcionada y difícil de entender la decisión del Poder Judicial de confirmar su sentencia por violación agravada a la intimidad en agravio de Jefferson Farfán, que obliga a la conductora a pagar 300 mil soles como reparación civil y cumplir jornadas de servicio comunitario.

“Me sorprende que la Corte Suprema haya ratificado una condena que me parece absurda. Absurda en el sentido de que hay gente en este país a la que se le asesinan los hijos, los padres, los hermanos y de reparación civil, el asesino tenga que pagar cinco mil soles, diez mil soles. Mujeres violadas, abusadas, golpeadas, a las que los maridos no les pagan ni siquiera la consulta médica después que las dejaron todas golpeadas, casi a punto de morir o las que mataron. Entonces, esa incongruencia de la justicia es algo que a mí hasta ahora no la podré explicar”, indicó a Infobae Perú.

“No la puedo explicar porque esto es una cuestión en que las personas notorias o figuras públicas, como Farfán, como yo misma tenemos que tener más tolerancia respecto a la crítica y respecto al manejo de nuestra vida privada”, acotó la comunicado, detallando que el origen del juicio fue la divulgación de imágenes de una fiesta en el departamento de Farfán, donde se veía a Yahaira Plasencia.

Sobre el trasfondo del conflicto, describió: “Este juicio viene de hace muchísimos años, cuando él escondía que tenía una relación nuevamente con Yahaira”.

La comunicadora indicó que no se quedará de brazos cruzados y se reunirá con sus abogados para hablar al respecto. “Me parece una cachetada a lo que conocemos como justicia en este país”, dijo tajante.

Frente al pago de la reparación civil, la periodista aclaró que ATV asumirá su defensa y las gestiones económicas: “El canal es quien asume mi defensa en todos los ámbitos, cosa que le agradezco desde siempre. Ellos son los que deciden esto”. Además, confirmó que recién tras reunirse con su equipo legal evaluará los pasos a seguir. “Yo recién tengo una reunión con mis abogados en el transcurso del día”, remarcó.

“Tengo todo el apoyo del canal, siempre lo han hecho. Hace muchos años yo me encargaba de mi defensa pero terminé en la cárcel. Así que inmediatamente que se logró sacarme de prisión (con el total apoyo del canal), ellos se encargan de velar por mi situación judicial”, finalizó.