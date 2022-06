Amber Heard asegura que no tiene el dinero para pagarle a Depp

Tras perder el juicio contra su ex pareja Johnny Depp, Amber Heard ha dado a conocer a través de su abogada que no puede pagar la indemnización al actor que ha fijado el juzgado en su juicio por difamación. “Oh, absolutamente no”, ha contestado Elaine Bredehoft al ser preguntada por ello en un programa de la cadena de televisión NBC.

LA ACTRIZ DEBE CUMPLIR CON EL PAGO DE 15 MILLONES DE DÓLARES

La abogada ha asegurado que la actriz de “Aquaman” recurrirá y que tiene argumentos sólidos para hacerlo. La sentencia condena a Heard a pagar 10,35 millones de dólares a Johnny Depp por difamación, aunque también obliga al actor a pagar a su exesposa dos millones de dólares. El jurado había fijado una indemnización de 15 millones, 10 de compensación y 5 de daños punitivos, pero la legislación del Estado de Virginia limita los daños punitivos a 350.000 dólares.

La abogada cree que la sentencia, de la que Depp emerge como claro ganador, envía “un mensaje horrible” a la sociedad y a las mujeres: “A menos que saques tu teléfono y grabes a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán”, ha afirmado.

Además, la abogada de Heard se ha quejado de que todo el ruido en las redes sociales sobre el juicio “influyó” en el veredicto y convirtió la sala de vistas en un “zoológico”. Bredehoft aseguró que cree que los miembros del jurado no pudieron evitar verse contaminados, aunque la jueza les pidió que se aislaran.

“Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos una pausa de 10 días en medio debido a una conferencia judicial. Es imposible que no les haya influido”, ha declarado notoriamente indignada.

Un circo romano

La abogada considera que la cobertura del juicio en las redes sociales ha sido horrible. La propia defensa de Depp llamó a declarar a un perito que certificó cómo toda la conversación en internet se inclinaba a favor de Depp y en contra de Heard.

“Es como el Coliseo Romano, ¿sabes? Cómo veían todo este caso. Yo estaba en contra de las cámaras en la sala y así lo hice constar y argumenté en contra por lo delicado del asunto. Pero lo convirtió en un zoológico”, dijo Bredehoft.

Según la defensa de Amber, la primera reacción de la actriz tras conocer la sentencia fue una referencia a las mujeres maltratadas: ”Una de las primeras cosas que dijo es: ‘Lo siento mucho por todas esas mujeres de ahí fuera. Esto es un revés para todas las mujeres dentro y fuera de la sala”. Y ha añadido: “Ella siente el peso de eso”.

También lamentó la abogada no haber podido usar una serie de pruebas que sí se presentaron en el juicio de Londres en el que Depp perdió una demanda contra The Sun. “El tribunal determinó allí ―y no se nos permitió decírselo al jurado— que el señor Depp había cometido al menos 12 actos de violencia doméstica, incluida la violencia sexual, contra Amber”. ¿Y qué aprendió el equipo de Depp de esto? A demonizar a Amber y a suprimir las pruebas”, subrayó.

“Tuvimos una enorme cantidad de pruebas que fueron suprimidas en este caso que estaban en el caso del Reino Unido. Y en el caso del Reino Unido, cuando se presentaron, Amber ganó. El señor Depp perdió”, continuó Bredehoft.

Cómo ya se sabe, el actor se mostró sumamente feliz en sus redes sociales tras haber ganado el juicio a su ex mujer. Johnny le agradeció al jurado por devolverle la vida.

“Hace seis años, mi vida, la de mis hijos, la de mi entorno más cercano, y también, la vida de la gente que por muchos, muchos años me han apoyado y han creído en mí, cambió para siempre. Se me formularon denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado”.