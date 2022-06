Los momentos más llamativos de la feroz batalla legal Johnny Depp vs Amber Heard

Después de seis semanas de una encarnizada batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard, el juicio por difamación en Virginia, Estados Unidos, se encuentra en la etapa final.

Los abogados de ambas partes han presentado sus últimos argumentos y ahora el jurado deberá anunciar su veredicto, para lo que no hay una fecha específica.

Depp, de 58 años, está demandando a Heard, de 36, por US$50 millones por un artículo de opinión que la actriz escribió en The Washington Post en 2018, en el que se presentaba como una figura pública víctima de abuso doméstico, aunque no mencionaba nombres.

El actor ha negado las acusaciones.

Heard contrademandó a Depp por US$100 millones después de que el abogado del actor, Adam Waldman, calificara sus acusaciones como un engaño.

Durante la última vista judicial, los abogados del intérprete de “Piratas del Caribe” indicaron que lo publicado por Heard “arruinó” su vida.

La defensa de Depp intentó minar la credibilidad de la actriz diciendo que no había récords médicos sobre los supuestos abusos en su contra y, además, que fue el actor quien sufrió violencia durante el tiempo en el que duró la relación.

“Experimentó violencia verbal, física y emocional de manera persistente por parte de Heard”, dijo la abogada Camille Vasquez.

Mientras, el abogado de la protagonista de Aquaman le recordó al jurado que existen unos mensajes de texto en los que Depp dice explícitamente que quería “muerta” a su exesposa.

“Esta es una ventana al corazón y la mente del pirata más amado en Estados Unidos”, indicó Benjamin Rottenborn, abogado de Heard.

El veredicto del jurado, conformado por siete personas, tiene que ser unánime.

El grupo decidirá sobre la demanda de ambos actores.

Hacemos aquí un repaso de los momentos más impactantes de este proceso en el que salieron a la luz algunos de los detalles más escabrosos de la relación y que capturó desde el inicio la atención de los medios.

Supuesta agresión sexual

A comienzos de mayo, con la voz quebrada por el llanto, Heard describió un acto de agresión sexual contra ella.

Heard le dijo al jurado que Depp le introdujo una botella de licor en la vagina.

El supuesto incidente tuvo lugar en marzo de 2015 en Australia, cuando Depp estaba filmando la quinta entrega de la saga “Piratas del Caribe”.

“Yo tenía miedo”, dijo. “Me acababa de casar con él”.

Depp ofreció un relato diferente de aquella noche. Según dijo, fue Heard quien lo agredió, lanzándole una botella de vodka que le cortó la parte superior del dedo medio de su mano derecha.

El actor dijo que entró en shock y que usó la sangre de su herida para escribir mensajes para Heard en la pared.

En otra ocasión, Heard afirmó que Depp la pateó en la espalda en medio de un vuelo, porque supuestamente estaba celoso de que ella participara en la película The Aderall Diaries junto al actor James Franco.

Materia fecal en la cama

Depp testificó que se encontraron heces en la cama de la pareja en 2016.

Uno de sus guardias de seguridad señaló que Heard le dijo que había sido “una horrible broma que salió mal”.

Heard negó cualquier participación y sugirió que podría haber sido dejado por alguno de los perros que tenía la pareja. En la versión de la actriz, el accidente del perro se produjo después de que ella y sus amigas dejaran la vivienda para acudir al festival Coachella.

Depp argumentó que los restos fecales eran demasiado grandes como para ser del pequeño cachorro. Unos restos que, desde su punto de vista, eran humanos.

Según dijo fue un momento “tan bizarro y grotesco, que solo pude reírme”.

Fotos “trucadas”

En la primera sesión del contrainterrogatorio, a mediados de mayo, Camille Vasquez, abogada de Depp, presentó una serie de fotos que fueron tomadas 24 horas después de las supuestas golpizas que Depp le propinó a su exesposa.

Heard había testificado que esas golpizas le habían dejado moretones, cortes y en algunas ocasiones la nariz hinchada y posiblemente rota.

Sin embargo, en las fotos que se proyectaron durante el juicio la actriz no aparenta tener secuelas. Heard explicó que se había aplicado compresas de hielo y cubierto el rostro con maquillaje.

Esa misma semana el jurado vio otras fotos producidas por la misma Heard que la muestran con regiones rojizas de la cara después de un último altercado ocurrido en mayo de 2016 antes de pedir el divorcio.

Pero Vásquez mostró dos copias diferentes de una misma foto y sugirió que Heard había manipulado una de ellas.

“Usted editó estas fotografías”, declaró. Heard lo negó: “Eso es incorrecto. No las retoqué”.

“Ahoguémosla antes de quemarla”

A finales de abril, Depp subió al estrado para responder a preguntas sobre un intercambio de textos con el actor británico Paul Bettany, que tuvo lugar en 2013 (cuando todavía no estaban casados).

“Vamos a quemarla”, había escrito Depp. “Ahoguémosla antes de quemarla”.

Luego hizo otra sugerencia obscena “para asegurarse de que esté muerta”.

Cuando se le preguntó acerca de los mensajes, el actor dijo que estaban tomados “directamente” de una escena humorística de Monty Python sobre brujas quemadas y ahogadas.

“Esta es una película que todos veíamos cuando teníamos 10 años, es humor irreverente y abstracto”, explicó.

Depp dijo que estaba “avergonzado” de los mensajes y que eran un intento de ponerle humor a la situación.

Kate Moss niega que Depp le agrediera cuando fueron pareja

En un breve testimonio a través de una videollamada, Moss, quien mantuvo una relación con Depp entre 1994 y 1998, dijo que él nunca la empujó, sino que una vez acudió en su ayuda después de que se cayera por las escaleras.

Su testimonio contradice la versión de Heard, quien había dicho que había escuchado rumores de que Depp una vez empujó a Moss por las escaleras.

“Cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, dijo Moss. “Y grité porque no sabía qué me pasaba y me dolía”.

“Él regresó corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, agregó.

Moss afirmó además que Depp nunca la había empujado ni pateado durante los años que pasaron juntos.