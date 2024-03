Ana Paula tilda de ‘pinocha’ a Brunella

“Habla cosas que no son verdad”, dice pareja de Paolo sobre la rubia

La brasileña Ana Paula Consorte en el poco tiempo que reside en el Perú ha generado varias polémicas y multiplicado por cero a algunos personajes de Chollywood, que opinan sobre ella y su pareja, Paolo Guerrero.

Así, la modelo garota le ha puesto la cruz a Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, presidente del club César Vallejo, donde juega el “Depredador”.

En un breve dialogo con el programa “Amor y fuego”, Ana Paula descartó cualquier tipo de amistad con la conductora de “América Hoy”.

“No, con esa chica no… para nada. No, no muchas gracias, habla cosas que no son verdad”, respondió la brasileña cuando el reportero le preguntó si había conocido a Brunella y si le gustaría conocerla.

Leer también [Johanna San Miguel: “Desde el humor podemos decir cosas que sentimos”]

Por otro lado, la modelo negó que no quisiera vivir en Trujillo junto a Paolo Guerrero. “Eso es muy falso y hay personas en la empresa que saben que es falso”, afirmó.

Finalmente, Consorte fue consultada por su matrimonio con Paolo y no descartó la idea. “De repente, vivimos como casados ya”, acotó la brasileña.