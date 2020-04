Anahí te acompañamos en tu lucha

¡Estamos contigo! La actriz Anahí de Cárdenas día a día viene luchando duro contra el cáncer de mamas. Sin embargo, la cantante no la está pasando nada bien, pues utilizó sus redes sociales para dar a conocer algo que la asusta, y es que, hace una semana descubrió un bulto en la axila, por el cual reflexionó sobre la muerte y las consecuencias que podría causarle su enfermedad.

Cárdenas inicio su testimonio narrando que días atrás se palpó un ganglio inflamado y no dudo en comunicarse con su doctor y este le recomendó hacerse una tomografía.

“A la hora sentirme el bulto, fue bien loco porque mi proceso mental fue súper rápido automáticamente dije: ‘’tengo un bulto, otro’, automáticamente fue ‘me voy a morir’ “, expresó.

Asimismo, Anahí de Cárdenas señaló que se siente preparada para partir porque es plenamente feliz con la persona con la que comparte los días. La actriz agradeció por todas las oportunidades que le dio la vida: amigos, su familia y el amor de su vida. ¡Tú puedes, no te rindas!

“El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consciente, sensible y de ahí pensé que el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue locazo. Estoy lista para morirme porque doy el 100% de mí todos los días”, finalizó la actriz en su cuenta de Instagram.