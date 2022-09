Andrea Llosa a Magaly: “No estamos para idioteces”

Recientemente la conductora de Magaly Tv, la firme, le habría estado mandando indirectas a Andrea Llosa, al asegurar que ella era la reina del rating en ATV. Al respecto la conductora de “Nunca más” consideró que no existen reinas en la televisión y que cada uno se debe enfocar en su trabajo.

CONDUCTORA LE CONTESTA INDIRECTA A MAGALY Y DICE QUE NO LE IMPORTA EL RATING TAN COMENTADO POR LA ‘URRACA’ EN ESTOS DÍAS

En conversaciones con las cámaras de “Amor y fuego”, Andrea descartó tener algún problema con Magaly, pues se encuentra totalmente enfocada en sus programas.

“Esto no es una monarquía, no existen ni reinas de la televisión ni nada, yo no tengo ningún problema con ella, la verdad, o sea ni la veo”, comentó la conductora.

En esa línea resaltó que compite con otros canales, más no con Magaly y que hablar sobre reinados y rating son idioteces, ya el público le interesa un buen contenido.

Leer también [Crisis en el matrimonio Beckham tras borrarse Victoria un tatuaje con las iniciales del ex futbolista]

“A la gente le importa es un buen contenido. Hablar de cifras, de colchón, es poco elegante. No hay reinados, eso es una huachafería. Todos hacemos un esfuerzo grande, yo compito con otros canales, no compito con las personas del mismo canal. Un día estás arriba y otro día estás abajo. No estamos para idioteces, hay cosas más importantes. Trabajar aquí es un privilegio, no estamos para pelear”, aseguró.

Asimismo no dudó en bromear con las cámaras de “Amor y fuego”, pues señaló que si Rodrigo desea podrá amistarlo con Magaly para su programa de televisión.

“Si quieren los amisto a ambos, los puedo amistar. Tenemos al conciliador. ¿Ha llegado el conciliador?”, exclamó entre risas.