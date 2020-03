Angie Jibaja: “No me suelten por favor”

Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para hablar sobre la custodia de sus dos pequeños hijos que ahora viven con su padre Jean Paul Santa María y su pareja Romina Gachoy. El cantante reveló que sus hijos “adoran” a su esposa, con quien también tiene un hijo y ahora comparten el mismo hogar.

Modelo responde a comentario de su ex quien ahora tiene la custodia de sus dos hijos

“Romina tiene un cariño increíble por ellos. Se quieren, adoran, y ella los engríe más que a mí, pero me encanta y estoy feliz. Ellos son dulces con Romina, le hacen cartitas y regalitos”, expresó.

La popular ‘Chica de los tatuajes’ se pronunció al respecto y afirmó que sus hijos tienen derecho a querer a otras personas porque son niños de bien, ya que ella fue quien los crió.

Sin embargo, Angie Jibaja volvió a utilizar su cuenta oficial de Instagram y dejó un peculiar y extraño mensaje para sus seguidores.

“Las cosas han tenido que ser así, no sé por qué, no sé por qué razón tienen que ser así. No entiendo por qué este camino es tan largo. Lo único que les pido a ustedes es que no me suelten, no lo hagan, ahora menos que nunca no lo hagan, por favor”, finalizó.