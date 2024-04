Aníbal apadrina movimiento político afín a Pedro Castillo

ADELANTE PUEBLO UNIDO (APU) BUSCA SU INSCRIPCIÓN ANTE EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Además del expremier, también figura la exministra Anahí Durand como figura destacada.

El expremier Aníbal Torres fue captado en un encuentro político del partido que busca su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Adelante Pueblo Unido (APU), organización que cuenta como principal tributo ser parte del pensamiento Pedro Castillo.

El exministro de Justicia participó en el primer encuentro de este proyecto político el pasado mes de marzo, donde destacó su apoyo innegable a la iniciativa de consolidarse, convirtiéndose en una alternativa para la población.

“Se requiere de voluntad, se requiere de un poco de sacrificio. Se requiere lo que estamos diciendo nosotros aquí, que no somos menos que los demás”, dijo Torres en un auditorio donde había entre 60 y 70 personas.

“Si no somos menos que los demás, entonces tenemos que hacernos el firme propósito de finiquitar esta organización, de llevar a cabo esta organización lo antes posible. Les pregunto: ¿sí podemos o no podemos? Habrá dificultades como en todo en la vida, pero hay que enfrentarlas, hay que enfrentarlas con inteligencia”, agregó el ex jefe del gabinete de Pedro Castillo.

Vale precisar que uno de los que integra este grupo castillista es la también exministra de la Mujer, Anahí Durand, quien también demostró ser acérrima defensora del exmandatario que se encuentra preso en el penal de Barbadillo.

Adelante Pueblo Unido solicita la liberación de Pedro Castillo y su incorporación al poder. Además de APU, se conoce que otros miembros del entorno del expresidente Castillo impulsan la inscripción de otro partido político, denominado Todo con el Pueblo (TCP), cuyo coordinador es el exministro castillista Nicolás Bustamante.

Congreso le salvó salvavidas

Actualmente, Aníbal Torres enfrenta una acusación penal por el delito de rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre. La fiscalía lo acusa de ser parte del acuerdo golpista junto a Pedro Castillo y la también exministra Betssy Chávez. A los tres se les señala como autores del discurso donde se anunciaba la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención al sistema de justicia. Enfrenta una pena de 15 años de prisión.

Recientemente, el pleno del Congreso rechazó aprobar una acusación constitucional que buscaba inhabilitarlo políticamente por 10 años.