Aníbal Torres: Ministro de Salud está en evaluación

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, resaltó la decisión el Congreso de otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que lidera. Pese a esto, reconoció que en el Poder Ejecutivo se realiza una evaluación de la situación del ministro de Salud, Hernán Condori, sobre quien pesa una moción de censura en el Parlamento.

TRAS OBTENER EL VOTO DE CONFIANZA EL PREMIER DIJO QUE HAY ERRORES QUE CORREGIR

“Se va a hacer una evaluación, hoy día no está el señor presidente, más tarde o mañana hay que hacer una evaluación. Tenemos que escuchar las críticas, tanto de los que nos apoyan como de la oposición y si es necesario hacer correcciones, hay que hacerlo, pero por otro lado el Congreso tiene la facultad constitucional de la censura”, señaló.

“Siempre las críticas tienen que haber y son bienvenidas. Que hayamos cometido errores, es verdad, hay errores que hay que corregir y se están corrigiendo. Tenemos que avanzar mucho más, por ejemplo, en seguridad ciudadana, en la vuelta al colegio que se está trabajando intensamente para que el 100% de estudiantes vuelvan a las clases presenciales“, indicó.

El premier señaló que “están creando todas las condiciones para incentivar la inversión privada y pública“, luego de que el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, advirtiera que la caída en este sector de la economía durante los últimos meses es por responsabilidad del Gobierno.

En otro momento, el titular de la PCM reconoció que, si bien han mantenido diálogos con varios partidos políticos en la víspera de la presentación del Gabinete Ministerial, existen otras fuerzas políticas que no tuvieron la intención de reunirse con el Poder Ejecutivo. Al respecto, cuestionó que se trata de los grupos que promueven la vacancia presidencial.

“El consenso se está dando entre las diversas fuerzas políticas que nos apoyan. Hay dos o tres fuerzas que no van a apoyar de ninguna manera, no quieren conversar de ninguna manera y son los que no reconocen el triunfo de (Pedro) Castillo, eso es un hecho conocidísimo. La población sabe sobre eso, no puede existir ninguna duda. Ellos lo único que persiguen es la vacancia“, indicó.