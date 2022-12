Aníbal Torres pasa a la clandestinidad tras ser denunciado por Patricia Benavides

El ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, cuestionó este sábado a la Fiscalía de la Nación por las investigaciones que se sostiene en su contra, entre las que se le acusa formar parte presuntamente de una organización criminal.

“La Fiscal de la Nación sin razón me ha denunciado por formar parte de una org. criminal y perturbación a la justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial“, señaló Torres a través de su cuenta en Twitter.

Aseguró que la fiscal Patricia Benavides ha señalado que los fiscales “son operadores políticos”, por lo que ha anunciado pasar a la clandestinidad. Asimismo, aseveró que lo han apartado de la defensa del ex mandatario.

Saca cara por Pedro Castillo

“La Fiscal de la Nación me incluye como investigado y me aparta de la defensa de Pedro Castillo. Lo están aislando y humillando para dar el mensaje de que nadie del pueblo se atreva a gobernar el país. Mi incólume lealtad con Pedro Castillo es mi lealtad con el pueblo”, añadió.

Tras la vacancia del ex presidente Pedro Castillo por su intento de disolver el Congreso de la República, el ex presidente del Consejo de Ministros ha sido visto por última vez acompañando al ex jefe de Estado desde su detención en la Prefectura de Lima.

El Ministerio Público incluyó meses atrás a Torres en la pesquisa que se sigue por el delito de pertenecer a una organización criminal que la lideraría el presidente Pedro Castillo.

Según la investigación fiscal, Castillo habría instalado una organización en los puestos más altos del Ejecutivo para colocar a personas de su confianza en puestos claves a fin de otorgarles las licitaciones públicas fraudulentas.