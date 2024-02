APRA denuncia persecución delincuencial contra Alan García

SE REVELÓ INTERCAMBIO DE FAVORES ENTRE EL FISCAL RAFAEL VELA Y EL PERIODISTA GUSTAVO GORRITI PARA CERCAR AL EXPRESIDENTE DEL PERÚ

Un grupo de dirigentes del Partido Aprista Peruano (APRA) llegó hasta el Congreso para pronunciarse luego de develarse las declaraciones brindadas por Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, donde mencionó que hubo un supuesto intercambio de favores entre el fiscal Rafael Vela y el periodista Gustavo Gorriti, en el contexto de la investigación por el Caso Odebrecht, donde estuvo involucrado el expresidente Alan García.

El exsecretario general, Mauricio Mulder indicó que el Poder Judicial y, específicamente en el Ministerio Público, las cosas ya no son como se supone, en el sentido que se debe analizar los temas si hay culpabilidades o no, sino que los hechos y evidencias se convierten en mercancía.

Además, consideró que la mercancía se refiere a la “compra de evidencias” que Gorriti le compró a Vela para “perseguir y cercar” a Alan García. “Ahora hay una confirmación clarísima cuando denunciábamos justamente eso, cuando decíamos que la persecución a García era una persecución absolutamente delincuencial”.

Por su parte Jorge del Castillo señaló: “Penalmente esos son responsables de la muerte de Alan García; Gorriti, cabeza de esta organización, Domingo Pérez, el sicario fiscal, Vela, el creador del cerco criminal”.

Comunicado del APRA

El Partido Aprista Peruano, a través de un comunicado expresó su más severa indignación porque consideras que tendieron un cerco criminal contra el expresidente Alan García, cuando un colaborador eficaz en forma literal expresa:

“El me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo Jaimito he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él a Gustavo le di toda la información para cercar a García”.

El comunicado continúa diciendo que el final habría sido una confabulación entre Gustavo Gorriti, Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez, el Juez José Sánchez Balbuena y el Crnl. Harvey Colchado para acabar con Alan García, pero que él les respondió con dignidad en lo que significa una señal de orgullo para el pueblo aprista.

“Este hecho significa un gravísimo acontecimiento que debe ser inmediatamente investigado y los responsables procesados y separados de sus cargos en tanto duren las investigaciones. Llama la atención que, frente a las declaraciones ante la Fiscal Suprema Delia Espinoza, nadie en el Ministerio Público, ni en el Poder Judicial, ni menos en la Junta Nacional de Justicia; hayan tomado las medidas legales correspondientes, las que EXIGIMOS se adopten y hagan públicas ante la gravedad de los hechos”, señalaron.