Autoridades dan por muerta a actriz de “Glee”

Naya Rivera desapareció el pasado miércoles en el lago Piru al sur de california, mientras se encontraba con su pequeño hijo. A pesar de que la policía ha buscado a la actriz por aire, mar y tierra, las autoridades encargadas del caso la dieron por muerta.

“Suponemos que ocurrió un accidente y asumimos que ella se ahogó en el lago”, afirmó Chris Dyer, agente policial del condado de Ventura.

Se supo de la desaparición de Rivera cuando las personas que le alquilaron el bote se percataron que la actriz no regresaba, por lo que decidieron ir a ver si algo andaba mal y encontraron al hijo de Naya en el bote, sin la actriz de 33 años.

Según las autoridades, el pequeño hijo de la actriz informó que estaba nadando con su mamá, pero que Naya nunca regreso al bote. Por lo que decidieron iniciar la operación de búsqueda, pero al llegar la noche del miércoles fue suspendida y se reanudó el jueves en la mañana.

A pesar de que las autoridades han dado por muerta a Rivera, informaron que no van a parar con la búsqueda.

“Esperamos lo mejor, nos preparamos para lo peor. No hay signos de asesinato ni signos de que algo saliera mal, más allá de un trágico accidente”, dijo Dyer cuando anunció que se continuará con las acciones para encontrar a la mujer. Cabe indicar que más de 100 personas participaron en la búsqueda que también incluyó helicópteros y barcos. La búsqueda continuó hasta el anochecer del jueves y se reanudó el viernes.



Autoridades revelan llamada al 911

La policía reveló el audio de la llamada que reportó al 911 la desaparición de Naya Rivera. La breve grabación fue difundida en las redes de la policía del condado y en ella se aprecia la voz de una mujer reportando a un niño solo en un bote, y que su mamá no estaba cerca.

“Tenemos una emergencia, quiero reportar una persona desaparecida, encontramos a un pequeño solo en un bote y su madre no aparece por ningún lado”, se escucha en el audio.

La Policía del Condado de Ventura también difundió en sus redes sociales un video, el cual fue grabado cerca de las 13:00 horas del miércoles, antes de la desaparición de Naya.

En el video se puede apreciar a la actriz descender de su vehículo y dirigirse a la cabina de alquiler de botes, para segundos después ir hacia la lancha que navegó. También se puede ver el momento en que la embarcación sale del muelle y comienza a navegar en el lago.



Lago Piru reporta varias muertes

Según los informes policiales difundidos por el periódico “Los Angeles Times”, este lugar es conocido por ahogamientos debido a condiciones peligrosas, ya que las temperaturas frías pueden abrumar a los nadadores, así como los fuertes vientos, que son suficientemente potentes como para volcar un bote pequeño.

El exgerente de parques y servicios de recreación del lago Piru, Douglas West reveló al periódico que hubo cerca de una docena de ahogamientos durante los 23 años que trabajó allí.