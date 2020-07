Tomate” Barraza furioso con futbolistas por afanar a su esposa

Indignado. Así esta Carlos Barraza con Jefferson Farfán y Carlos Zambrano, el cantante de salsa reveló que ambos futbolistas le coquetearon a su esposa, Vanessa López, cuando estuvieron peleados. “Tomate” ha dado a conocer que cuando se encuentre con los futbolistas los va a cuadrar por no respetar los “códigos”.

“Una semana antes que nos casaramos, fuimos a la casa de Farfán. Incluso, nos regaló una caja de champagne. Básicamente le escribía para salir, no creo que sea para ir a misa”, expresó fastidiado para un programa de espectáculos.

Pero la pareja de Yahaira Plasencia no fue el único, pues el “León” Zambrano también le tiro maíz a la esposa de “Tomate”. El dueño de la orquestJeffera “Los Barraza” dijo que esto ocurrió cuando el jugador ya estaba casado.

El artista aseguró que no se iba a quedar tranquilo y cuando los vuelva a ver iba asegurarse de hablar con ellos para “parcharlos” por intentar coquetear con su esposa.

Cabe mencionar, que Carlos Barraza dijo que se separó hace dos años y por ende fue en ese entonces cuando los jugadores de fútbol aprovecharon.