Avelino Guillén entra como reemplazo de ministro tonero

El exfiscal supremo Avelino Guillén juró como nuevo ministro del Interior en una ceremonia presidida por el Jefe del Estado, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno.

VARIOS POLÍTICOS CRITICARON AL NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR POR SU PASADO.

El nuevo ministro del Interior reemplaza en el cargo a Luis Barranzuela.

La ceremonia contó con la presencia de la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y de los ministros de Estado.

Guillén Jáuregui, de 67 años, participó en el juicio por el caso La Cantuta y Barrios Altos contra el expresidente Alberto Fujimori como fiscal supremo adjunto.

Llegan las críticas

Sin embrago, las críticas por parte de los personajes políticos no tardarían en llegar. Tales como el exministro de la cartera mencionada, Carlos Basombrío, expresó su disconformidad con esta nueva designación.

“Es mucho mejor tener a un hombre honorable en Interior que a uno que no lo es“, señaló Basombrío a través de su cuenta de Twitter.

“Pero es esquizofrénico lo de Avelino Guillen quien piensa que la delincuencia debe solucionarse solo con prevención (recordemos el debate) y lo ponen a la cabeza de la militarización de la seguridad”, agregó.

Por su parte, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, remarcó que el actual ministro del Interior tuvo acciones “en contra de las Fuerzas Armadas” en su función como fiscal supremo.

“Es una apreciación muy personal. Yo no tengo un buen concepto de la actuación del señor Guillén porque es una de las personas que, durante muchos años, no voy a usar la palabra perseguir, pero ha estado en contra de muchos actos de las Fuerzas Armadas”, comentó el parlamentario.

Asimismo, otro de los personajes nacionales que levantó su voz en contra del nombramiento de Guillén fue el exministro, Fernando Rospigliosi, quien señaló que “no tiene ningún conocimiento de los temas de donde está ahora”.

“Avelino Guillén no tiene ningún conocimiento del tema del Ministerio del Interior, donde está metido ahora. No sabe nada de lucha contra la delincuencia, terrorismo, ni narcotráfico. La única ventaja es que no tiene una hoja de vida manchada como lo tenía este individuo Luis Barranzuela. Espero que sirva para que no haga barbaridades en su cartera”, anunció Rospigliosi.