Bailarina denuncia a Néstor Villanueva de chantaje sexual

El cantante de cumbia Néstor Villanueva sigue envuelto en polémica, no solo por el fin de su relación con Florcita Polo, sino también por su fugaz romance con la bailarina Tessy Linda, quien asegura que fue violento con ella, además de denunciarlo por el delito de violación de la libertad sexual/chantaje sexual.

TESSY LINDA DENUNCIÓ AL CUMBIAMBERO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL

La bailarina se sentó en el programa de Magaly Medina para denunciar públicamente que el cantante la maltrató física y psicológicamente, además de haberla chantajeado con filtrar un video íntimo de ambos.

Según Tessy, Néstor tuvo un ataque de celos porque bailó de manera sensual con un Stripper, ya que ella hace shows de alto voltaje.

“Discutimos porque él sintió celos de un compañero de trabajo. Me empezó a decir que eso no hace una señorita, que era una pu… Yo le dije ‘ya’ y traté de abrir mi puerta, él me jalonea y yo me caigo. Él se queda parado insultándome, yo me vuelvo a parar y él me vuelve a jalonear”, contó para el programa de Magaly Medina.

Leer también [Melissa Paredes: “ fue un beso, o sea ni que hubiera sido ay no sé”]

Asimismo, contó lo que Néstor le decía de Florcita. La bailarina señaló que Néstor ya estaba aburrido de su familia.

“Renegaba bastante de ella, decía que no servía para nada, que se iba deshacer de esa familia de m… que no servía ni para la intimidad”, dijo la bailarina.

Además de haber denunciado haber sido víctima de violencia física. Tessy Linda reveló que está siendo chantajeada con un supuesto video íntimo de ella y Néstor. La bailarina realizó la denuncia correspondiente en la comisaría de Sol de Oro en Los Olivos contra Néstor por el delito de violación de la libertad sexual/chantaje sexual. Esta persona le estaría pidiendo que pague 1500 soles.

“Si se llegara a filtrar ese video íntimo yo responsabilizo al señor Néstor Villanueva porque solo lo tenemos los dos, es por venganza”, dijo en el programa de Magaly.

Debido a estas acusaciones, el ex de Florcita Polo decidió llamar al programa para desmentir a la bailarina. En ese momento Villanueva afirmó que tomaría acciones legales contra Tessy por levantar falsas acusaciones en su contra.

“Me causa demasiada molestia que se hable de mi persona. Voy a tener que tomar medidas legales porque yo no soy la persona, y a mí me sorprende que me digan lo que está pasando ahorita mientras estoy trabajando”, señaló.