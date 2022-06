Johnny Depp podría perdonarle deuda millonaria a Amber

En una entrevista televisiva, Camille Vasquez y Benjamin Chew abogados del actor dijeron que el veredicto favorable en el juicio por difamación contra la actriz no perjudicó al movimiento #MeToo y que las redes sociales no influyeron en el jurado. Asimismo la defensa legal de Johnny Depp habló ante las cámaras de televisión sobre el veredicto favorable en el juicio por difamación que el actor ganó contra su ex esposa Amber Heard. En una entrevista para el programa Today que se emitió este miércoles, Camille Vásquez y Benjamin Chew dijeron que el fallo es muy positivo para la estrella de Hollywood y que además podría desistir de cobrar la millonaria suma.

LOGRÓ SU OBJETIVO EL DE LIMPIAR SU NOMBRE, POR LO QUE EL DINERO NO SERÍA IMPORTANTE PARA ÉL

“Estaba hablando con un amigo en común de Johnny y me dijo: ‘No he visto a Johnny sonreír así en seis años’”, dijo Vásquez, señalando que Depp, de 58 años, siente “una abrumadora sensación de alivio”. “El peso del mundo se ha quitado de sus hombros. Ha recuperado su vida”, añadió Chew.

Chew dijo el miércoles que él y el resto del equipo legal de Depp “tenían la máxima confianza en Johnny y el jurado y los hechos de este caso”.

“El veredicto es abrumadoramente positivo para Johnny. Fue unánime: hubo siete personas que decidieron que fue difamado”, dijo Vásquez.

Cuando se le preguntó si las redes sociales influyeron en el jurado, Chew respondió: “Las redes sociales no jugaron ningún papel en absoluto. Esta fue una decisión tomada por el jurado sobre la evidencia presentada por ambas partes y, como dijo Camille [anteriormente en la entrevista], fue abrumadoramente a favor del Sr. Depp”.

Los abogados de Depp dijeron que el actor podría renunciar a los 10 millones de dólares que Heard debe pagarle.“Como testificó el Sr. Depp, nunca se trató de dinero para él”, respondió Chew. “Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho”.

Las declaraciones de Chew se producen después de que la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, dijera en el programa Today la semana pasada que su clienta no tiene el dinero para pagarle a su ex marido.

En una conversación con George Stephanopoulos en Good Morning America del miércoles, Vásquez dijo que cree que la “clave” de la victoria de Depp “fueron los hechos y la evidencia, y la oportunidad de Johnny de decir la verdad por primera vez”.

“Fueron seis años de preparación, y creo que pudo conectarse con el jurado y el público en general y contar lo que realmente sucedió en esta relación”, explicó.

Stephanopoulos también preguntó a los abogados si el veredicto tendrá un efecto en las víctimas de violencia doméstica y es un golpe para el movimiento #MeToo.

“Creo que nuestra respuesta a eso es animar a cualquier víctima a que se presente”, dijo Vásquez. “La violencia doméstica no tiene género”. Cuando se le presionó más, continuó diciendo: “Nosotros no creemos que tiene un impacto negativo en el movimiento #MeToo. Creemos que el veredicto habla por sí solo, los hechos son los que fueron, el jurado tomó una decisión unánime basada en esos hechos”.

“Mi sensación es que tuvo mucho que ver con la rendición de cuentas. Johnny se hizo cargo de sus problemas, fue muy sincero sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, fue sincero sobre algunos textos desafortunados que escribió, y creo que fue un marcado contraste con la Sra. Heard, que no parecía… o al menos el jurado pudo haber percibido que ella no asumió la responsabilidad de nada”, dijo Chew.

“Ella tenía una respuesta para todo. No asumió responsabilidad de nada. Hubo un contraste real. Johnny se hizo cargo de muchas cosas…”, añadió Chew.

El martes, Depp se unió a TikTok -ya que cuenta con 8 millones de seguidores-y agradeció a sus fanáticos por su apoyo incondicional. “A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables. Hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos. Hemos caminado juntos por el mismo camino. Hicimos lo correcto juntos”.

“Y ahora, todos avanzaremos juntos”, continuó el actor de “Piratas del Caribe”. “Ustedes son, como siempre, mis empleadores y, una vez más, no tengo otra forma de decir gracias, aparte de decir gracias. Entonces, gracias. Mi amor y respeto, JD”.

Tras conocer las palabras de su ex, la actriz le respondió por medio de su vocero.

“Como dijo Johnny Depp que está ‘avanzando’, los derechos de las mujeres están retrocediendo. El mensaje del veredicto para las víctimas de violencia doméstica es tengan miedo de ponerse de pie y hablar”, dijo un portavoz de la actriz.

El miércoles, Depp ganó el caso por difamación contra su ex esposa y el jurado ordenó a la actriz pagarle 15 millones de dólares: USD 10 millones en compensación y 5 millones en daños punitivos, pero la jueza redujo la indemnización por daños punitivos a USD 350.000.

Por otro lado, el jurado determinó que Depp había difamado a Heard, de 36 años, y recibirá USD 2 millones de su ex marido.

Heard, quien planea apelar el veredicto, dijo en un comunicado tras el conocer el fallo: “La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolado porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder desproporcionado de mi ex marido”.

“Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés”, agregó. “Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”.

Depp, que no estuvo presente cuando se leyó el veredicto en la corte en Fairfax, Virginia, dijo que “lo mejor está por venir” para él.

“El jurado me devolvió la vida”, expresó. “Me siento verdaderamente honrado”, continuó Depp. “Desde el principio, el objetivo de llevar este caso era revelar la verdad, sin importar el resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que se han mantenido firmes apoyándome. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo logré”.