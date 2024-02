Barreto: “si hay indicios, se investigará a Gorriti”

AFIRMÓ COORDINADORA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL PODER

Periodista habría influenciado en investigaciones contra Keiko y Alan. Podría enfrentar cárcel por hasta 13 años.

La coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder, la fiscal Marita Barreto, se pronunció sobre los cuestionamientos que pesa sobre la figura del periodista Gustavo Gorriti por sus vinculaciones con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

La funcionaria fue muy clara y directa al sostener que en caso exista indicios para iniciar una investigación contra el referido hombre de prensa, ésta se realizará.

“Para incluir a una persona (en una investigación) tiene que haber hechos de contenido penal (…) si el señor Gorriti ha cometido delitos o hay indicios de la comisión de delitos entonces hay que investigarlo, por supuesto, claro que sí”, declaró Barreto la tarde del miércoles para los medios de prensa.

Como se recuerda, de acuerdo a las declaraciones del exasesor de la fiscal Patricia Benavides, afirmó que en la investigación del caso Cócteles contra Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez mantenía una relación cercana con el periodista Gustavo Gorriti.

“Ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal (Stefan) Lenz”, señaló.

El exasesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides dio detalles sobre el seguimiento que hacia los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela sobre el Caso Odebrecht donde estaba involucrado el expresidente Alan García.

“Literal me dijo (Rafael Vela) ‘Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado de Alan García’, porque yo a él le di toda la información para cercar a García; para dar contexto recordemos que cuando llegó Alan García a una situación de la fiscalía, él viene. Cuando él está aquí, Gorriti saca un reportaje con los recibos del pago de Odebrecht que habría hecho por sus conferencias y en el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo, ya había pedido el impedimento de salida”, declaró Villanueva.

Dos delitos

De acuerdo al penalista, Carlos Caro, si se prueban los dichos de Jaime Villanueva en el caso del periodista Gustavo Gorriti, éste habría configurado al menos dos delitos: tráfico de influencias y usurpación de funciones.

“Sería una persona que estaría promoviendo el acceso a información reservada de procesos penales, sobre prisiones preventivas y tomando decisiones, con lo cual se estaría comportando como una suerte de funcionario público”, dijo para un diario local.

De acuerdo al especialista, de hallársele culpable, Gorriti podría enfrentar una pena de hasta 13 años. “En el caso de usurpación de funciones, la pena es de cuatro a siete años de prisión y el tráfico de influencias, de cuatro a seis años”, precisó.