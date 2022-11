Black Friday Perú 2022: Fechas, mejores ofertas y tips

El día de compras más exitoso del mundo llamado Black Friday llega este 25 de noviembre al Perú y no podrás perderte las ofertas que las tiendas y los comercios web tienen preparadas para que disfrutes de tus fiestas de fin de año y des el mejor regalo.

Si piensas que no podrás obsequiar un detalle fenomenal en navidad, o crees que tu inversión no será suficiente para ver feliz a la persona que amas, pues te equivocas. El Black Friday no solo te permitirá ver las promociones de los artículos de cocina, videojuegos, calzados o prendas de vestir, sino también los más inusuales objetos para el goce de todos durante la época de verano.

En ese sentido, la sección de piscina, considerada una de las más visitadas por todos los peruanos que disfrutan de un chapuzón durante el calor de mediodía entre diciembre y marzo, te ofrecerá los mejores productos para que pases un tiempo agradable con la familia.

A continuación, estas son algunos de los artículos que podrás encontrar en esta sección:

Piscinas: inflables, estructurales y jacuzzis

Mantenimiento de piscina: cloro en pastillas, flotador de pastillas de cloro, escobilla, manguera, sulfato de cobre, sulfato de aluminio, mango de aluminio extensible, recogedor de hojas.

Accesorios para deportes acuáticos: lentes de natación, máscara para bucear, conjunto de tubo y buceo, gorrito de natación, kit acuático.

Flotadores: colchonetas, flotadores en forma de animales, tubo para nadar, flotador silla, chaleco flotador, anillo de flotador.

Equipos para piscina: cobertor de piscina, cartucho de repuesto para filtro, bomba para filtrado, rejilla de ingreso de agua.

Toallas de playa

Sillas de playa y camping: reposera, silla plegable, banquito plegable, silla cero gravedad.

Por otro lado, si eres de las personas que disfrutan más de un día en la terraza en compañía de amigos y una buena parrilla, entonces estos son los productos que no podrás dejar de comprar en el Black Friday:

Toldos y pérgolas: pérgola con cortinas, pérgola curva, pérgola recta, toldo desplegable, toldo básico.

Accesorios para terraza: base para sombrilla lateral, cuadrada y/o circular, reposera fiesta, reposera con rueda, reposera textileno, funda comedor, set mesa + bancas, funda de parasol, hamaca colgante, set de cojines, mesa de centro, estufa de patio, estante para macetas.

Sombrillas: sombrilla terraza lateral hexagonal, sombrilla terraza rectangular.

Mesas de exterior: mesa catering plegable, set bar de madera, mesa de metal, mesa auxiliar, mesa de terraza.

Sillas de exterior: banca de jardín, silla mecedora, silla plegable, mecedora para exterior.

Como ves, no hay excusa para no saber qué regalar a tu ser querido en nochebuena, ya que existe una enorme variedad de artículos que podrás encontrar fácilmente en las tiendas más conocidas de tu ciudad, o por la vía online.

Sin embargo, te sugerimos revisar siempre los detalles, las medidas, los colores y el diseño de cada uno de estos productos pensando en el lugar donde los puedes colocar, puesto que una buena elección conlleva una gran responsabilidad.