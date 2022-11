Comisión Permanente verá hoy  denuncia por traición a la patria

La Comisión Permanente del Congreso, programó para este jueves 24 de noviembre el informe final sobre la Denuncia Constitucional 219, la cual busca inhabilitar al presidente Pedro Castillo por cinco años por presunta traición a la patria.

VERÁ EL INFORME PESE A LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE ORDENA ANULAR EL PROCESO EN CONTRA EL MANDATARIO.

Ello en el marco de la decisión del Tribunal Constitucional en donde ordenó anular el informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomendaba acusar al jefe de Estado.

La sesión programada para el jueves desde las 9 de la mañana se analizará la denuncia pese a la declaración fundada al habeas corpues que interpuso la defensa legal de mandatario contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. También se programó sesión para el viernes 25 de noviembre.

Por otro lado, también se programó la denuncia constitucional presenta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente —incluido el exministro del MTC, Juan Silva, y el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado— por los presuntos delitos de organización criminal tráfico de influencias y colusión agravada.

Como se recuerda, Con 11 votos a favor y 10 en contra, la SAC aprobó el informe final sustentado por el congresista de Avanza País, Diego Bazán, que recomendaba acusar Castillo Terrones por traición a la patria. El proceso quedaba entonces en manos de la Comisión Permanente para que, posteriormente, puede ser debatido y votado en el pleno.

“Nunca vieron una conducta que demuestre esa acusación”

Manuel Monteagudo, magistrado del Tribunal Constitucional, defendió la decisión de declarar fundado el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del presidente Pedro Castillo y así anular el proceso en su contra por una presunta traición a la patria. En ese sentido, indicó que la votación se dio de manera unánime porque nunca vieron una conducta que demuestre esa acusación.

“En un procedimiento que tiene esa rapidez se vuelve irreparable para nuestro sistema. Realmente no pensando solamente en el presidente sino en la institucionalidad del país, aca hay una vía muy ejecutiva donde el mandatario puede salir. Nosotros lo que hemos advertido es que hay un problema de motivación al momento de admitir y presentar el informe, no basta señalar que hay traición a la patria porque se han vulnerado los artículos 1.2,3,4 y 5 ¿cuáles son los hechos? ¿dónde tenemos una conducta que no este mostrando que hay una trama que va a derivar en esta situación?, no basta el solo enunciado”, manifestó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.