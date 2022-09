Brad Pitt considera a su amigazo George Clooney como el más pepón

Para nadie es un secreto que Brad Pitt (58) ha sido durante muchos años uno de los actores más guapos del mundo. Y parece que lo sigue siendo, porque un reciente estudio científico ha determinado que el intérprete de Ad Astra está, a sus 58 años, entre los 10 hombres más guapos a nivel internacional. Para crear el ranking, el doctor Julián de Silva, cirujano plástico, se basó en el “número de oro” fundamentado en el trabajo de investigación de Leonardo da Vinci. Sin embargo, el intérprete de Bullet train no opina lo mismo.

NO SE CONSIDERA EL HOMBRE MÁS GUAPO DE HOLLYWOOD, PERO CREE QUE PAUL NEWMAN Y CLOONEY LO SON

En una reciente entrevista con Vogue, el hollywoodiense compartió su opinión sobre quiénes son los hombres más guapos de la tierra, tanto del pasado como del presente. “Ya sabes, en el mundo de la actuación, porque es mi trabajo diario, el recurso inmediato es Paul Newman”, reveló. Y es que, para el actor, su compañero de profesión envejeció “de forma agraciada“, además de destacar su lado más “especial, generoso, cálido y sincero”.

Y a la hora de mencionar al hombre más guapo del mundo de la interpretación que siga vivo en la actualidad, Brad Pitt no lo pensó dos veces. “Si hay que nombrar a alguien presente, bueno, tengo que nombrar a ese hijo de pu** de George Clooney“, comenzó expresando, tirando del sentido del humor que tanto le caracteriza. “Por qué no. Yo habitualmente lo nombro y él siempre me nombra a mí. Y, esta vez, voy a ir por el otro lado”, sentenció.

Dejando a un lado su faceta más personal, Brad Pitt se centró en sus nuevos proyectos profesionales, y aprovechó la oportunidad para anunciar su nueva colección de aseo, Le Domaine Skincare. “Sé que hay productos nuevos casi todos los días que la gente intenta lanzar, pero si no hubiera visto una diferencia real visualmente en mi piel, no nos habríamos molestado”, confesó. Asimismo, quiso hablar del papel fundamental que ha tenido su ex, Gwyneth Paltrow, en este proyecto, pues gracias a ella, el intérprete de El río de la vida comenzó a tener una rutina de skincare. “Ahora que lo pienso, probablemente fue la primera que consiguió que me lavara la cara dos veces al día… puede ser“, sentenció entre risas.

Sin embargo, si de algo ha querido huir Brad Pitt con esta línea de aseo ha sido del “antienvejecimiento”, pues para él, es algo de lo que jamás podremos escapar: “Me gustaría que nuestra cultura lo aceptara un poco más. Esa coletilla de ‘antienvejecimiento’ es ridícula, es un cuento. Lo que sí es real es tratar la piel de manera saludable. Y es algo que he aprendido a hacer por mi trabajo, pero en cierto modo te hace sentir mejor”.

Por otro lado, se dio a conocer los elegidos para darle vida a los papeles que interpretaron Brad Pitt y Angelina Jolieen “Sr. y Sra Smith son Maya Erskine (Wine County) y Donald Glover (Atlanta). Pero la novedad es la incorporación de Wagner Moura (Narcos) y Parker Posey (The Staircase), que de acuerdo a información que publica en su sitio la publicación Variety, tendrían roles recurrentes en la serie pero aun no anunciaron qué papel harían. Cabe aclarar que el proyecto había sido pensado para la actriz inglesa Phoebe-Waller Bridge (Fleabag) que se bajó de la producción por diferencias con Glover.