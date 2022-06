Brad Pitt sorprende al confesar que cree que está llegando el final de su carrera

Abrió las puertas de su hogar para hablar de sus problemas con el alcohol y como se siente actualmente en su carrera actoral. La escritora OttessaMoshfegh (Mi año de descanso y relajación, Alfaguara, 2018) ha entrevistado a Brad Pitt (Oklahoma, EE UU, 58 años) para la edición de julio de la revista masculina GQ, donde el actor ha confesado desde la tranquila casa en la que pasó el confinamiento y que ahora considera “su refugio” que podría estar llegando al ocaso de su carrera en el cine: “De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?”.

EL ACTOR ASEGURA QUE DEJÓ LA BEBIDA DESDE QUE SE SEPARÓ DE ANGELINA JOLIE Y QUE EN REHABILITACIÓN CONOCIÓ A PERSONAS MARAVILLOSAS

En una conversación profunda y llena de intensidad, donde el actor y la escritora hacen referencias a poemas de Rumi o Rilke, el actor, que ha dejado el tabaco durante la pandemia, ha hablado de sus problemas con la bebida y de su llegada a Alcohólicos Anónimos.

“Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así́ que era seguro”, ha confesado, “había visto lo que leshabía pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien le grabaron mientras vomitaba, y me pareció́ algo atroz”. El actor lleva sin beber desde 2016, año en el que anunció su divorcio con la también actriz Angelina Jolie, con quien tiene seis hijos en común.

Desde entonces, Pitt y Jolie han iniciado una batalla legal por el divorcio y por la custodia de los hijos, en la que cada uno de los actores ya se ha gastado más de un millón de dólares en asuntos legales. Algunos expertos auguran que, hasta que los más pequeños no cumplan 18 y todos alcancen la mayoría de edad, y por tanto la independencia legal de sus padres, la lucha por su custodia no llegará a su fin. Por el momento, es Angelina Jolie quien tiene la custodia de los hijos en común.

Pitt confiesa encontrarse en un momento reflexivo, donde puede, por fin, analizar su pasado con una nueva mirada. Bajo esta nueva perspectiva, el actor habla de sus problemas con la depresión y de su incapacidad durante mucho tiempo para alcanzar la felicidad: “Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida. Siempre me dejaba llevar por la corriente, iba por el mundo un poco sin rumbo, pasaba de una cosa a otra. Creo que durante algunos añossufrí́ una depresión leve, y hasta que no la he superado, hasta que no me he aceptado totalmente, con lo bonito y con lo feo, no he podido sentir esos momentos de alegría”. Ante la respuesta de la escritora, que dice sospechar que tiene el corazón roto, el actor responde: “Creo que todos tenemos el corazón roto”.

El intérprete de “Seven” y “Érase una vez en… Hollywood” también ha hablado sobre un curioso problema que tiene en eventos sociales: su incapacidad para recordar las caras de la gente, lo que puede dar pie a que otras personas piensen que Pitt es alguien frío o distante. A pesar de que nunca ha tenido un diagnóstico oficial, el actor sospecha que puede padecer prosopagnosia, una característica que afecta al lóbulo temporal, generalmente en el hemisferio derecho, generando que la persona pierda la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. “¡Nadie me cree!”, dice el actor en la entrevista, “quiero conocer a alguien a quien le pase lo mismo”.

Recordemos que actualmente Brad Pitt tiene otro lio legal con Angelina, el cual es por los viñedos en Francia que ambos adquirieron en matrimonio. Se sabe que ninguno de los dos podía vender su parte sin consultarle al otro, sin embargo, esto le importó poco a la actriz, pues decidió vender, motivo por el cual Pitt le interpuso una demanda, pues considera que solo esta buscando perjudicar la imagen del viñedo en la que por años ha trabajado.

Cabe indicar que Brad Pitt ganó un Oscar en el 2020 por la película “Érase una vez en… Hollywood”, por la que obtuvo la estatuilla al mejor actor de reparto.