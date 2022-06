Revelaciones de Flor Polo dejan a Néstor como un monstruo

La separación entre Florcita Polo y Néstor Villanueva sigue dando de qué hablar. La hija de Susy Díaz ha dejado al cantante como una persona violenta no solo por haber ejercido violencia en su contra, sino también contra sus hijos.

SEGUN DECLARACIONES DE LA HIJA DE SUSY DÍAZ , EL CUMBIAMBERO HABRÍA INTENTADO QUEMARLE LAS MANOS A SU HIJO

Florcita confesó que en una oportunidad el cantante de cumbia habría intentado quemarle las manos a su hijo mayor, por intentar defenderla de las agresiones. Debido a esto el menor cansado de los abusos le pidió a la hija de Susy que por favor se separe.

“Sí, un día casi se va encima de él y yo le dije ‘no hijo, no pasó nada’. Ese niño de 10 años ha visto muchas cosas. Ha ido al psicólogo y ha contado toda la verdad, el señor Néstor sabe todo lo que ha pasado, no es que yo un día me levanté de la cama y dije nos separamos, yo ya aguanté por mucho tiempo”, expresó.

En esa línea, la hija de Augusto Polo Campos, señaló que Néstor nunca aportó económicamente, revelando que Susy Díaz fue quien pagó la boda y la ayudaba económicamente cuando ella ya no podía solventar los gastos de su casa.

“Ni en la conciliación gastó ni un sol, pero el señor está acostumbrado porque te cuento que nos casamos y él no gastó ni un sol de su bolsillo. Mi hijo nació y tampoco gastó ni un sol. Yo me encargaba de casi todos los gastos, mi mamá me tenía que ayudar a veces, ella pagaba el alquiler del departamento. Siempre ha estado ahí conmigo, hasta los pañales ha pagado mi mamá”, acotó en una entrevista con Magaly Medina.

Asimismo, confesó que con el dinero de la herencia de su padre Augusto Polo Campos, le prestó dinero a Néstor para comprar el departamento donde vivían y aunque no le pagó ahora pretende botarla de la casa.

“Yo le di el dinero de la herencia de mi padre que en paz descanse, de la herencia yo le presté el dinero, que no me ha devuelto, entonces era mi casa y de mi casa me está botando”, señaló.