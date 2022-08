Bronca en el Congreso: María del Carmen Alva tiró del brazo a Isabel Cortez

Tensión en el Congreso de la República. Varios incidentes se registraron el pasado jueves, los cuales estuvieron protagonizados por el pleno del congreso. Parlamentarios de Acción Popular, inclusive llegaron a los empujones y jaloneos.

LOS INCIDENTES SE PRODUJERON TRAS LA SUSPENSIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TERCER VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO

El más fuerte de ellos estuvo protagonizada por María del Carme Alva (Acción Popular) e Isabel Cortez (Juntos por el Perú). La ex presidenta del Legislativo tomó del brazo a Cortez y la jaló en medio de un acalorado intercambio de palabras.

Todo comenzó luego de que una intervención de la congresista Norma Yarrow generara la protesta de la bancada de Perú Libre, después de que ella señalara de que había congresistas que “se vendían por un plato de lentejas”. La presidenta del Congreso, Lady Camones, pidió que retire la palabra, sin embargo, Yarrow lo hizo repitiendo la frase: “¿Quiere que le cambie de plato? Retiro el plato de lentejas”, dijo.

Los legisladores de Perú Libre continuaron protestando porque la titular del Legislativo había dado por terminado el incidente. Ante los reclamos, Lady Camones decidió suspender la sesión y convocar a junta de portavoces. Fue ahí que se inició la discusión directa entre los congresistas de Acción Popular.

Tras ello, Alva se retiró rápidamente del Hemiciclo y la parlamentaria Ruth Luque se acercó a su colega de bancada para indagar su estado tras la agresión. Según la congresista Cortez, el incidente inició luego de que ella se acercara a indagar por el congresista Soto que había tenido una descompensación en su salud. Según su versión, en ese momento, se le acercó Alva diciéndole que se fuera de ahí y que no se meta en su bancada

Darwin Espinoza vs Wilson Soto

El primer incidente se dio entre los congresistas Darwin Espinoza y Wilson Soto, los dos de Acción Popular. Las cámaras de la prensa captaron el momento en que ambos parlamentarios discutían. Luego, cuando Espinoza se marcha, Soto se paró de su escaño para empujar por la espalda a su colega. Esto generó la reacción de Espinoza quien le increpó por haberlo tocado: “¡No me toques, no me toques”, le dijo y luego se alejó.

Cabe señalar que en la bancada de Acción Popular existen dos facciones, unos que están a favor de la vacancia y otros que votan en contra de ella a quienes se les acusa de ser parte del grupo “Los Niños”, quienes apoyarían al gobierno a cambio de obras en su región.

Alva vs Isabel Cortez

El congresista Wilson Soto quedó tocado por la situación anterior y bebió agua para calmarse. Al él se le acercaron algunos congresistas, entre ellos María del Carmen Alva que luego inició una discusión verbal con Isabel Cortez, quien la señalaba con el dedo. Alva reaccionó tirando del brazo a Cortez y gritándole en la cara. El congresista Ernesto Bustamante tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Luego, Alva se retiró del lugar.

Disculpas de María del Carmen

María del Carmen Alva utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por su reacción: “Hace unos momentos tuve una reacción inadecuada con la congresista Isabel Cortez en el Hemiciclo del Congreso. Quiero pedir disculpas públicas a ella y a todo el país. No estuve bien”, escribió.