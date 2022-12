Brunella no demandará a Magaly

La joven empresaria estaba siendo criticada por Magaly Medina debido a su desempeño como conductora, la “Urraca” llegó a ponerle de apodo “Brutella” hecho que evidentemente la incomodó. Pese a ello, Brunella Horna ha descartado demandar a la periodista.

CONSIDERA QUE INICIAR UN PROCESO POR UN APODO ES DE “RIDÍCULAS”

Fue Janet Barboza quien le preguntó si pensaba entablar una demanda contra las personas que le pongan apodos. La rubia lo negó tajantemente y aseguró que solo las “ridículas” realizan ese tipo de demandas.

“No, eso es de ridículas que quieren demandar a alguien por un apodo. No, no, cuando la quisieron demandar a usted, ¿se acuerda?”, respondió rápidamente la modelo. “Pero no sale, es de ridículas las que quieren hacer eso”, agregó recordando que el esposo de Magaly le envió una carta notarial a Janet por decirle “pingüino”.

En ese sentido, Janet Barboza confirmó la información que soltó Brunella sobre la demanda que le hizo Alfredo Zambrano. “Eso es verdad, siempre me han enviado cartas notariales, sin sentido me las han enviado”, manifestó.

Debemos recordar que en varias oportunidades el esposo de Magaly le envió cartas notariales a Janet por referirse a él y al supuesto romance que tuvo con Giuliana Rengifo.