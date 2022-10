Busca apoyo en la izquierda para vacar a Castillo

El congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular) dijo confiar en que legisladores de la izquierda, incluso de Perú Libre, se sumen a la nueva moción de vacancia presidencial anunciada contra Pedro Castillo, la tercera en poco más de un año de gobierno.

NANO GUERRA DIJO CONFIAR INCLUSO EN CONGRESISTAS DE PERÚ LIBRE

“Yo creo, por algunas conversaciones, por algunos gestos, por cómo veo a algunos congresistas, que se ve a poder alcanzar que se plieguen algunos sectores de la izquierda”, manifestó el legislador.

“Yo creo que incluso sectores de Perú Libre deben estar reflexionado y dándose cuenta que haber apoyado a un gobierno con estas características de corrupción les va a pasar una factura política”, añadió.

En ese sentido, el fujimorista estimó que Pedro Castillo no cuenta con un plan ideológico ni político, “sino tiene un plan para levantarse todo lo que pueda rápidamente”.

¿Y las firmas pa’ cuando?

Hasta el momento, la oposición tiene recolectadas 60 firmas para la moción de vacancia presidencial, según reveló Edward Málaga, promotor de esta iniciativa. Esto les garantiza que la moción se aprobada para su debate, pero aún están lejos de los 87 votos necesarios para que la vacancia sea aprobada.

Hernando Guerra García consideró que la recolección de firmas se puede haber estancado debido a que los congresistas están en semana de representación; pero reconoció que 87 votos para aprobar la vacancia de Pedro Castillo es “difícil de alcanzar”.

“Tenemos la esperanza de que se alcance o, por lo menos, que se quede en un número que nos dé expectativas y nos dé las posibilidades de intentar una vacancia”, refirió.

El fujimorista dijo esperar que no se repitan errores de las dos anteriores mociones de vacancia presidencial. “Las anteriores vacancias no fueron bien hechas, fueron precipitadas, no fueron consultadas. Y el resultado, cuando uno se enfrenta a una batalla sin preparación, es perderla. Pero uno puede perder batallas, pero no significa que perdamos la guerra”, apuntó.