Butters reta a Gorriti a debatir

“YO VOY SOLO A IDL Y SI NOS TENEMOS QUE PELEAR, NOS PELEAMOS”, ASEVERÓ

Director de la ONG es investigado por la Fiscalía por influenciar en caso ‘Cócteles’ y en fiscales Vela y Domingo Pérez.

El comunicador y presentador de PBO, Phillip Butters, lanzó públicamente un reto al director de la ONG IDL-Reporteros a debatir mediante una entrevista en vez de aparecer solamente en sus medios amigos y negar lo que es evidente: su influencia en el Ministerio Público y la redirección de las investigaciones contra líderes políticos opositores a su línea ideológica.

“Yo voy a IDL y me dicen lo que tengan que decirme. Yo iré solito, ¿cuál es el problema. Yo no tengo miedo de lo que me puedan preguntar y si nos tenemos que pelear nos peleamos”, sostuvo Butters.

Asimismo, el presentador indicó que tiene los suficientes argumentos como para desbaratar las versiones del que es sindicado por el mismo exasesor de la fiscal suspendida Patricia Benavides, Jaime Villanueva, como ‘operador político’ y mediático al interior del Ministerio Público.

“Creo tener los suficientes argumentos para que el señor Gorriti me diga en la cara lo que no se atreve a decírmelo en mi estudio. Yo voy cuando quieran a IDL y ustedes pueden ser 2,5,6,7 o con Paola Ugaz, como ustedes quieran. No hay problema. Parece que ustedes están muy nerviosos”, aseveró Phillip.

Asimismo, el periodista Aldo Mariátegui emplazó a Gorriti a seguir el ejemplo del líder etnocacerista Antauro Humala, en aceptarle una entrevista a Butters. “Él demostró ‘pelotas’ al hablar con Phillip Butters“, sostuvo el hombre de prensa en sus redes sociales.

Investigado por ‘operador político’

Como se recuerda, hace unas semanas la Fiscalía de Perú inició una investigación preliminar contra el oenegero de izquierda Gustavo Gorriti, tras las polémicas declaraciones que vertió el exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides, Jaime Villanueva.

Gorriti es investigado por dos hechos: su presunta intervención en el caso ‘Cócteles’ contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su supuesta intromisión para que el fiscal Rafael Vela se mantenga frente al Equipo Especial Lava Jato.

Además, su organización recibe todos los años varios millones de dólares de parte de empresas extranjeras, dinero que nunca justifica en cuanto a su utilización ni mucho menos da cuenta de sus inversiones o usos.