Campeona sudamericana de surf: Valentina Escudero por todo lo alto!: “Logramos un resultado maravilloso para el Perú”

*Surfista adolescente logró la medalla de oro para el país en el campeonato internacional que se realizó en Chicama, La Libertad.*

Por el camino de la gloria. Valentina Escudero se coronó campeona Sudamericana de Surf categoría Sub 14 Damas en el Campeonato Internacional realizado en Chicama, Puerto Malabrigo, Región La Libertad. La Confederación Sudamericana de Surf y la Federación Deportiva Nacional de Tabla -FENTA, con el apoyo del IPD – Instituto Peruano del deporte, sacaron adelante este campeonato de altísimo nivel deportivo en la “ola izquierda perfecta más larga del mundo”.

Valentina ganó tres rondas eliminatorias para llegar a la final U14 donde quedaron dos peruanas, una argentina y una ecuatoriana. Cuando faltaban 10 segundos para que culmine su serie, en un mar donde las olas habían desaparecido, apareció una “olita” que fue tomada por Valentina, la cual fue destruyéndola con su potente backside, dejando sin accionar a sus contrincantes y haciendo levantar entre aplausos y gritos a la barra peruana y a la gente local de Chicama quienes estaban emocionados con la representante peruana que daba el triunfo peruano.

Inmediatamente que se dieron los resultados oficiales dando a Valentina ganadora de la categoría Sub 14 damas, el equipo peruano corrió hacia ella saltando de alegría cargándola en hombros con la bandera peruana en alto y paseándola por la playa de Chicama entre aplausos del público presente. “Es la primera vez que participo con la selección peruana de tabla en un campeonato Sudamericano y me siento muy feliz al haber ganado la categoría Sub 14 Damas, así como también haber campeonado por equipos con la selección nacional de surf”

“El participar en un evento tan importante y entrenando muy fuerte obliga a tener las mejores tablas y para este campeonato mi hermano y coach Luis Eduardo Escudero con Gabrielito Vargas se pusieron de acuerdo con el Shaper Rodolfo Klimax para que me haga tres tablas mágicas Arakawa con las que gané. Fue urgente que me hagan tablas nuevas ya que había crecido desde enero y necesitaba las mejores en peso, medida y calidad para enfrentar las olas de Chicama y para enfrentar el frío usé un wetsuit Beach Please 4/3 con lo que me fue súper y me sentí muy cómoda”, dijo Valentina.

“Tengo palabras y sentimientos muy especiales para los entrenadores de la selección nacional que estuvieron en el sudamericano como son Javi Swayne, Cristóbal de Col y Sebastián Correa con quienes de la mano logramos este maravilloso triunfo. Fueron personas muy profesionales al conducir al equipo peruano a lograr el triunfo tanto individual como por equipos”, finalizó Valentina.