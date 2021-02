Candidato Nacionalista es acusado de acoso sexual a menores

Reveladores mensajes y audios comprometen seriamente a Víctor Quijada Tacuri (35), natural de Tarma, Junín, y postulante al Congreso con el número 13 del Partido Nacionalista de Ollanta Humala. En conversaciones se observa que ofrecía drogas y alcohol a menores de edad para tener relaciones sexuales.

VICTOR QUIJADA AFIRMA DESCONOCER DENUNCIAS ENFATIZÓ QUE TENER UNA RELACIÓN CON MAYORES DE 14 AÑOS DE EDAD NO ES UN DELITO

De acuerdo al portal Wayka, el candidato registra dos denuncias. La primera data del año 2017, cuando una joven de 19 años lo acusó en la comisaría de Huaycán, Ate, de hostigarla mediante redes sociales. La trataba constantemente con “insultos y palabras soeces”.

En 2017, una fémina de 18 detalló que el hombre de 32 años en esa época la amenazaba con publicar un video íntimo que había filmado sin su consentimiento. A estos casos se acaban de sumar el de otras cinco, a quienes le hizo lo mismo en 2018, cuando ellas tenían entre 15 y 16.

Según narraron las afectadas, exalumnas del Colegio Trilce, Quijada les escribía insistentemente por Instagram y Facebook. “Sabíamos de él porque estaba en una relación con una de nuestras compañeras … la relación con la otra chica era consentida por sus padres”, comentó una de ellas.

Pese a que se quejaron con las autoridades de la institución educativa, no se hizo nada. Sus padres fueron citados, pero la directora Rosana Manrique no tomó ninguna acción para evitar que sus estudiantes sigan en ese tormento. Es por ello que no lo denunciaron en el debido momento.

Las invitaba a su oficina para drogarse

De acuerdo con las conversaciones expuestas por las jovencitas, Víctor hacía alarde de sus títulos universitarios y se hacía ver como una persona importante en el mundo del estudio superior. Luego trataba de convencerlas con marihuana, alcohol y dinero para encontrarse.

“Eres bien linda. ¿Salimos? ¿Vienes a mi oficina? Tengo trago y marihuana, ¿te animas? Estar con un hombre mayor es mejor porque tenemos plata. Tenemos experiencia, sabemos tratar mejor a una mujer. No debes perder tu tiempo con chibolos”, escribió a una de sus víctimas.

El postulante respondió las llamadas para dar su descargo, pero solo atinó a responder que desconocía las denuncias. Asimismo, se negó a hablar sobre su vida privada. Luego aseguró que él no manejaba sus redes sociales y afirmó que tener una relación con mayores de 14 no era delito.