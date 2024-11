Cantando 2024: Milett y Aníbal pasaron tenso momento

“Si no te gusta, alpiste, va para Milett”, fueron las palabras finales de Pachano, lo que generó la acalorada reacción de Figueroa. “¿A quién? ¡A mí! A ver, a ver, alpiste a tus gallinas, a tus pollos”, respondió Milett bastante ofuscada.

Motivos de la pelea

Según las imágenes, Pachano estaba brindando su evaluación a la pareja que minutos antes se había presentado ante el jurado para ser calificada. Lo que el coreógrafo no toleró fue que Milett interrumpiera su intervención.

‘Al final, ella (la participante) no supo, me hubiera gustado que no subiera tanto… me hubiera gustado…’, explicaba Aníbal en el momento en que Milett lo interrumpía para refutar su opinión.»

La vida artística de Milett

Figueroa Valcárcel debutó en la televisión con apenas 19 año como parte del elenco del programa ‘Dame que te doy’, que se mantuvo al aire solo por un mes. Fue convocada para formar parte del reality de competencia ‘Combate’ Y a ‘Esto es Guerra’ , marcó el despegue profesional de Milett, pues paralelamente se convirtió en una cotizada modelo de los principales eventos y pasarelas de esa época.

Figueroa acaparó portadas luego de ser convocada para interpretar a ‘La Brasileña’ en la obra musical ‘Pantaleón y las visitadoras’, adaptación de la novela del mismo nombre escrita por el Nobel peruano Mario Vargas Llosa.

En el 2023, Milett decidió abrirse camino en Argentina, ingresando con buen pie al reality ‘Bailando 2023’, donde conoció a su actual pareja sentimental Marcelo Tinelli.