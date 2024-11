Belén Estévez: “Con Waldir no hay amistad hace 12 años”

Belén Estévez afirmó que no tiene que darle la bendición a su expareja Waldir Felipa.

En una charla sincera con la prensa, Belén Estévez explicó con detalles lo que sucedió entre ella y Waldir Sáenz. «Con Waldir no hay una amistad», comentó la bailarina, quien recordó que, a pesar de haber tenido una relación en el pasado, sus caminos se separaron hace 12 años.

«De hecho, ya ni siquiera nos cruzamos. Han pasado muchas cosas en todo este tiempo, y cada uno tomó su rumbo», agregó Estévez, refiriéndose al distanciamiento que ha existido entre ellos desde que terminaron su relación profesional y personal.

El comentario de Belén Estévez llega en un contexto en el que varias figuras del entretenimiento habían especulado sobre la posibilidad de una reconciliación o al menos una relación cordial entre ambos, pero la actriz fue clara al decir que eso no sucederá.

Daniela Darcourt responde a Belén

Luego de hacer público su romance con Waldir Felipa, Daniela Darcourt se ha dejado ver muy enamorada del bailarín. Recientemente, la cantante conversó con ‘América Hoy’ y se refirió a su actual relación. Marcando distancia, mencionó que no puede ver el futuro, pero dejó en claro que está viviendo su presente muy contenta.

Además, lanzó un comentario que ha llamado la atención. Como se sabe, Felipa es expareja de Belén Estévez y cuando ella fue consultada por esta relación se mostró muy distante. En este contexto, Darcourt dejó en claro que no le importa lo que piense la gente

“No soy adivina, ni tampoco soy una persona que vea desde el más allá y pueda decirte “van a ser 25 años de relación fructífera”, pero estoy en un momento de mi vida en el que realmente no me importa si te parece o no te parece, a ti y a todos. Mientras a mí me vaya bien, mientras yo me sienta bien y creo que se nota.”, mencionó en un inicio.