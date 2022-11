Cantante acusa a Giuliana de quitarle novio

La integrante de “Vanessa y las tremendas”, Arantxa Mori, rompió su silencio y narró el calvario que pasó durante el último año, desde que su expareja, el abogado Eduardo Rimachi, conoció a Giuliana Rengifo. La también cumbiambera aseguró que Rengifo se metió en su relación, la cual terminaría en el altar.

ARANTXA, INTEGRANTE DE “VANESSA Y LAS TREMENDAS”, LA SEÑALA COMO MALA, MANIPULADORA Y ASTUTA

La joven contó que Giuliana y su ex pareja se conocieron hace un año, y ya desde que se entero de su amistad no la aprobaba, pues se notaba que la cantante tenía otras intenciones.

En esa línea contó que la cantante participaba de la campaña política de su ex pareja, siendo así que encontró a Giuliana en la casa del abogado un 15 de febrero.

“Supuestamente le pidió la casa prestada para celebrar el cumpleaños de la manager. Yo veo los estados donde ella está cantando a la cámara. Yo sé, por allegados a ella, que ella decía que le gustaba mi novio y que me lo iba quitar”, comentó.

¿Giuliana dejó su sostén?

Lo más sorprendente de esto, es que la joven contó que en una oportunidad encontró un Brasier que sería de Giuliana Rengifo.

“Yo llegó y encuentro un sostén en el cuarto de él, él me dijo que no sabía, estoy segura que era de ella, él me dijo que usaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier en el cuarto de él”, dijo indignada.

Tras todos esos sucesos, Arantxa decidió terminar su relación con Eduardo Rimachi, sin embargo, la retomaron en octubre. “Yo veía que en la madrugada ella llamaba y escribía, él le cortaba”, comentó.

Leer también [Piden que Comisión de la Mujer cite a premier Aníbal Torres]

Mala, manipuladora y calculadora

Asimismo, contó que en una oportunidad el manager de Giuliana se refirió a ella como “basura” cuando ambos asistieron a un bar donde se encontraba la cumbiambera.

“Le gritaba desesperada y le pedía que me saque. ‘Piensa Eduardo, vas a cambiar a la basura por lo mejor’, esa basura aparentemente era yo”, dijo indignada.

Arantxa no tuvo problemas en decir lo que opinaba de Rengifo. La tildó de “manipuladora y calculadora”.

“Es una mujer mala, manipuladora, calculadora, astuta, que no tiene reparos en pasar por quien sea para conseguir lo que quiere, parece que lo disfruta, pareciera que le gustara lo ajeno, no puede fijarse en un hombre soltero”, aseguró.

Cabe indicar que la integrante de Vanessa y las tremendas terminó la relación definitivamente, luego de que Giuliana diera a entender qué pasó la noche con su ahora ex novio.

Lamentablemente esta no es la primera vez que Giuliana Rengifo es señalada como la tercera en discordia.