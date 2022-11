Jessica Newton se la manda a Magaly

No se quedó callada, la empresaria Jessica Newton no tuvo problemas en opinar sobre las salidas al sauna de su yerno Deyvis Orosco. La organizadora del Miss Perú aseguró no tener conocimiento de nada, resaltando que la relación es de su hija y del cantante. Asimismo recordó los problemas maritales que tenía Magaly Medina con su notario y le mandó un contundente mensaje.

ORGANIZADORA DEL MISS PERÚ DICE QUE SE DIVERTIRÍAN MÁS SI SIGUEN A ESPOSO DE MAGALY, EN LUGAR DE DEYVIS

“Yo siempre le he hablado con cariño y las relaciones cómo se lo dije a ella cuando tenía problemas en su relación personal, las relaciones son de dos no de tres, ni de cuatro”, dijo en un inicio para “amor y fuego”.

Seguidamente echó al notario de Magaly, asegurando que Alfredo Zambrano sería un buen candidato para ser seguido y poder obtener un buen ampay.

“Entre lo que hagan y no hagan a mi no me interesa. Se divertirían más si siguen a Alfredo. Con los años uno aprende a no perder el tiempo en cosas sin importancia. Ya basta con perder el tiempo hablando, chismeando”

Posteriormente Jessica marcó su distancia con la relación de su hija con el “Bombocito de la cumbia” ya que no es una suegra metiche.

“Deben dejar de meterse en la vida de los demás si le gusta bien y sino también. A todas las suegras, respeto distancia y cordura”, sentenció.