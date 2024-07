Carla García quiere ser presidenta del Perú

TRAS LO PASOS DE SU PADRE. COMUNICADORA NO LE HUYE A LA POSIBILIDAD DE POSTULAR CON EL PATROCINIO DEL APRA

Afirma que si las bases apristas la convocan para candidatear, lo hará.

La hija mayor del expresidente Alan García Pérez, Carla García Buscaglia, anunció que, si las bases del partido aprista peruano la proponen como candidata presidencial para el 2026, participará en los comicios electorales donde tratará de ganarlo como lo hizo su padre en 1985 y en el 2006.

“Si mis compañeros me piden que vaya a la vicepresidencia, iré. Si mis compañeros eligen que yo vaya a la Presidencia de la República en una plancha llevando las ideas del Apra, iré. Y si mis compañeros dicen cualquier otra cosa, la haré, porque yo no hago las cosas por un apetito propio sino por un interés partidario”, sostuvo la comunicadora para Canal N.

Precisó que, si bien cierto ‘no es dirigente’ del partido aprista, ‘le gustaría’ tener la posibilidad de servir como “locomotora” para la lista de candidatos de su partido, viajando a regiones y colaborando directamente con la campaña.

Recordemos que el APRA logró recientemente su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para lograr su participación en la arena política que se aproxima.

¿Nueva alianza electoral?

Precisamente sobre ese tema, el presidente de la Comisión Política del partido, Mauricio Mulder, indicó que todavía es prematuro anunciar eventuales alianzas, conociendo que el JNE anunció la ampliación de la fecha límite para presentar alianzas electorales.

Recordemos que la última alianza conocida por el Apra se dio para las elecciones del 2016 con el Partido Popular Cristiano (PPC) y que llevó como nombre ‘Alianza Popular’.

“Es prematuro tomar decisiones sobre ese tema, pero nuestra historia siempre no ha llevado a ir (a las elecciones) como partido sólido. Justamente por el ejemplo de la última vez nos dejó un mal amor porque teníamos una buena relación con el PPC, pero no funcionó la posibilidad de que fuéramos juntos y no tuvimos buenos resultados”, precisó el también excongresista de la República.

