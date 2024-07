Fiscalía pide 36 meses de prisión para Barata

EQUIPO ESPECIAL LAVA JATO LO INCLUYE EN LA INVESTIGACIÓN POR CASO GASODUCTO SUR PERUANO

Caso implica al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama, Nadine Heredia

A pesar que la defensa del empresario Jorge Barata en el Perú, César Nakasaki, solicitó a la Fiscalía no interrumpir el acuerdo de colaboración eficaz con su patrocinado, el Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Geovana Mori, dispuso incluir al ex hombre fuerte de la empresa Odebrecht en la investigación preparatoria del caso denominado Gasoducto Sur Peruano, que implica al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia. Para el empresario, a Fiscalía solicita un pedido de presión efectiva por 36 meses.

El último 8 de julio, el despacho fiscal emitió un pronunciamiento respecto a la situación jurídica del imputado, en su condición de cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado; al haber favorecido a la empresa Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, así como en la devolución de la carta fianza del proyecto Gasoducto Andino del Sur.

Recordemos que la investigación preparatoria del caso Gasoducto Sur Peruano tiene como plazo límite septiembre, mientras las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios clave en este proceso judicial de alto perfil.

Leer también [Perú protesta ante Colombia]

Conmigo no es

Es preciso indicar que Jorge Barata, en su declaración vía cooperación judicial, no reconoce los hechos fácticos materia de la investigación, apartándose de aspectos relatados en el marco de la colaboración eficaz que se encuentra en fase de ejecución.

El 24 de mayo último, se concluyó con la actuación de prueba anticipada del testigo José Alejandro Graña Miro Quesada, quien incriminó —al entonces máximo representante del grupo empresarial Odebrecht en el Perú— en los proyectos mencionados.

Según tesis del Ministerio Público, Barata coordinaba con la entonces primera dama Nadine Heredia el direccionamiento de la obra que demandaría más de US$7 mil millones de inversión y que terminó en manos de la constructora.

La fiscal Geovana Mori ha presentado evidencias sobre la influencia de la compañía brasileña en la ajudicación del megaproyecto durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).