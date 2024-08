Carlos Sadness: “Siempre estaré agradecido con el Perú”

Las entradas para ver al ícono del indie pop el próximo 02 de octubre en el CC Barranco, están casi agotadas.

Español se quedó impresionado con la música de nuestro compatriota Adrián Bello.

“Estoy agradecido con ustedes (Perú) por el gran cariño que me guardan, esto no lo imaginé”, se mostró sorprendido el cantante español Carlos Sadness, al enterarse que las entradas para su concierto, este 02 de octubre en el C. C. Barranco, donde presentará su quinto disco ‘Realismo Mágico’, están casi agotadas.

El músico barcelonés, considerado el artista ícono del indie pop, retorna a nuestro país después de casi dos años para presentar su quinto álbum ‘Realismo Mágico’, “Este es un disco que conecta con lo que hice anteriormente, es más conservador. Con este disco no busco caminos nuevos, este disco se centra más en prevalecer la identidad, fortalecer cosas que la gente ya conocía. Ahora, mi idea el día del concierto no es tocar solo las canciones del disco nuevo, porque voy a cantar canciones clásicas que siempre me solicitan en cada presentación”.

Asimismo, Sadness no quiso dejar de agradecer el gran cariño que le demuestra el Perú, un país que apoya sus canciones desde hace años atrás sin haberlo escuchado cantar en vivo. “Muchos me preguntan cuál es el secreto para que la gente escuche mi música, y la verdad no sé qué decirles, porque no lo sé. De pronto la gente empezó a escucharme y yo no había ido (al Perú). Seguro lo que llama la atención de mí es mi personalidad, quien sabe. Por ese gusto a mi música es que yo guardo mucho agradecimiento a este país”, expresó el cantante.

El ícono del indie pop, aún no tiene en mente si algún cantante peruano lo acompañará en su concierto el 02 de octubre en el C. C. Barranco, sin embargo, comentó sobre los músicos peruanos. “No he escuchado mucho, pero me agrada la música de Adrián Bello, me parece un artista interesante. Lo que sí he probado mucho y me encanta es la comida peruana, quedé fascinado”.

‘Realismo Mágico’ es la última producción discográfica de Carlos Sadness, su quinto álbum que presentará el próximo 02 de octubre en el CC Barranco. Quedan pocas entradas a la venta en Joinnus.com.