¡La cabeza de Cerrón ahora vale S/200 mil!

MININTER DUPLICÓ LA RECOMPENSA A QUIEN BRINDE INFORMACIÓN PARA CAPTURARLO

El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) duplicó el beneficio económico que percibirá quien brinde información oportuna que permita la captura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lleva más de 300 días prófugo de la justicia tras ser sentenciado a prisión por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

A través de sus redes sociales, el Mininter indicó que el nuevo monto es de S/200 mil lo cual, según el sector, sería “una de las recompensas más importantes hasta la fecha”.

Cabe resaltar que el 13 de octubre del año pasado, la Comisión Evaluadora de Recompensas Contra la Criminalidad (Cercri) del Mininter acordó incluir en el Programa de Recompensas al exgobernador regional de Junín por contar con una orden de captura en calidad de autor del delito de colusión en agravio del Estado, por lo que fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Entonces, el Programa de Recompensas fijó en S/100 mil el beneficio económico por información idónea que facilite su captura.

En una entrevista con Perú 21, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, aseguró que la gestión de Dina Boluarte busca “distraer” para olvidar la captura de Vladimir Cerrón.

“No hay prisión preventiva, no va a haber una condena a penas efectivas, ya sabemos la ley de crimen organizado, no habrá allanamientos. No nos dan los recursos y tampoco cumplen con su obligación. Claro, seguramente, nos quieren distraer para que no les recuerden día a día que van 300 y tantos días al prófugo más famoso [Vladimir Cerrón Rojas]”, indicó.